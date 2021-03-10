ДТП со школьным автобусом на Кубани 9 марта 2021: пострадали двое, среди них - один ребенок

Фото: Белореченского аварийно-спасательного отряда.

В обстоятельствах ДТП со школьным автобусом на Кубани 9 марта 2021 разбираются правоохранительные органы. Как стало известно, авария произошла в 19:34 на трассе А-160 «Майкоп-Кореновск».

- 34-летний водитель «семерки» ехал со стороны Усть-Лабинска в сторону Майкопа. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог выехал на встречку, - рассказывают в прокуратуре Краснодарского края. - На этой полосе он столкнулся со школьным автобусом, который поворачивал налево.

Фото: Белореченского аварийно-спасательного отряда.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в «семерке» ехал таксист с пассажиром, а в автобусе находились 28 детей. Это учащиеся школы №31 поселка Родники.

- По приезду на место происшествия выяснилось, что в помощи спасателей пострадавшие не нуждаются. Мы отключили аккумулятор у школьного автобуса, детей забрали прибывшие на место родители, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Белореченском аварийно-спасательном отряде.

Фото: Белореченского аварийно-спасательного отряда.

Во время удара пострадала 15-летняя пассажирка автобуса, а также 33-летний мужчина, находившийся в «семерке». Оба были доставлены в приемный покой Белореческой ЦРБ. Белореченская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование аварии.

Известно, что на водителя легковушки возбуждено протокол по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Фото: Белореченского аварийно-спасательного отряда.

- Кроме того, за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и несоблюдение об обязательном страховании авто на автовладельца составили материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ и ч.2 ст.12.37 КоАП РФ, - уточняют в надзорном ведомстве. - Помимо прочего, на водителя автобуса за перевозку пассажиров без ремней безопасности, вынесено постановление по ст.12.6 КоАП РФ.

Руководству школы №31, которое отвечало за учащихся, тоже выписали протокол за нарушение требований к перевозке детей.

- Главе Белореченского района, как ответственному лицу за организацию перевозок учащихся, внесено представление об устранении выявленных нарушений, - добавляют в прокуратуре Кубани.

Рассмотрение административных материалов находится на контроле прокуратуры.