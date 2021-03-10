Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин: Хочу нести народную песню в современный мир

Виктор Сорокин
Фото: Нина ШИЛОНОСОВА
Виктор родился в простой рабочей семье с корнями терских казаков. В клубе в поселке на Ставрополье он играл на ударных и гитаре, пел в ВИА, увлекался русским роком. Поступил в Краснодарскую академию культуры на факультет традиционной культуры на специальность «сценический народный ансамбль». В Кубанский казачий хор приняли артистом оркестровой группы и через год его почти случайно выбрали для исполнения романса «Не для меня придет весна». Потом в репертуаре появились новые песни, любовь зрителей, поездки с хором по всему миру и звания.
Но после 17 лет работы в прославленном коллективе Сорокин решил уйти «на вольные хлеба». Объясняет это желанием большей творческой самореализации, поисками экспериментов с народной песней, возможностью донести ее до более широкой аудитории, в том числе молодой.
Сейчас Виктор Сорокин работает с агентством «Кубаньконцерт», но пока выступает больше в других регионах – потому что только в Краснодарском крае остается норма заполняемости залов в 30 процентов. Весной этого года его часто можно услышать на столичных площадках, чаще это творческие клубы, но скоро состоится большой концерт с Московским казачьим хором в зале Центра Международной торговли.
Также с коллегами и друзьями он снимает видеоклипы и записал с Иваном Лубягиным экспериментальный альбом «Шли два брата» с народными и авторскими песнями.
Супруга в недавнем прошлом работала в хоре – танцевала. Дочь и сын тоже увлечены творчеством, так что в будущем может появиться семейный ансамбль.
Тайм-код:
00:42 – представление гостя
01:27 – о том, как приехал в Краснодар учиться
02:11 – о занятиях музыкой в поселковом клубе
02:45 – о малой родине
03:57 – о предках в терском казачестве
05:35 – о балачке и гэканье
06:47 – мини-викторина «Так отож»: что в станицах называли словом «ослон»?
07:50 – Виктор Сорокин в студии исполняет песню «Когда мы были на войне» (Д. Самойлов – В. Столяров)
10:40 – как из оркестранта стал запевалой Кубанского казачьего хора
11:58 – про пробы на исполнение песни «Не для меня придет песня»
14:01 – что давал статус солиста, практически и морально. Была ли зависть.
15:36 – вопрос из вотсапа: про петицию в защиту Сорокина для приватизации служебной квартиры
17:13 - про проект «Берега» и другие попытки работы вне хора
18:18 – не жалеет ли о том, что покинул хор
19:20 – о работе в агентстве «Кубаньконцерт» и сотрудничестве с московскими артистами
20:40 – о выступлениях в клубах
22:03 – об общении с бывшими коллегами
23:17 – про социальные сети
23:52 – как пережил карантин
24:31 – вопрос от слушательницы: есть ли планы по сотрудничеству с артистами?
26:34 – не все так плохо: издали альбом с Иваном Лубягиным, сняли видеоклип
27:40 – историческая рубрика «Любо знаты»: про открытие благотворительного Дома трудолюбия в Екатеринодаре в 1905 году
28:11 – что может делать руками, как подрабатывал студентом
29:28 – о новом подходе к традиции исполнения народных песен
31:08 – звучит народная песня «Черный ворон» с альбома «Шли два брата» (В. Сорокин и И. Лубягин)
34:39 – вопрос из вотсапа: как объявил в хоре об уходе
35:33 – о супруге, бывшей артистке хора, и детях
37:30 – вопрос в вотсапе: какой была реакция Виктора Захарченко на уход
38:38 – чувствует ли себя краснодарцем; любимые места
40:18 – какие города и страны запомнились больше других
41:36 – вопрос слушательницы: чьи аранжировки в новых записях? Нравится ли хип-хоп?
43:01 – если бы не музыка, кем бы мог стать
43:22 – про любовь к русскому року
44:35 – про окрошку
45:13 - где будет ближайший концерт