Поколотили за мат: 17-летнюю девушку избили в краснодарском трамвае

Фото: instagram.com/typodar/

Обычная поездка на трамвае обернулась для 17-летней краснодарки больницей. У нее гематома под глазом и разбита губа. Накануне днем, в районе 15 часов, Анна (имя изменено) с подругой ехали на 20-м трамвае по улице Ставропольской.

- Мы оплатили проезд картой, мне выдали чек, подруге – нет. Мол, ее карта в стоп-листе, – сообщает Анна. – Она сказала, что раньше оплачивала проезд этой же картой. Подруга еще раз спросила, почему так. Кондуктор с агрессией ответила, что уже все объяснила.

Оплатить проезд иначе девушки не могли. Наличных денег не было, только карта. Тогда за девиц вступились две взрослые женщины. Они объяснили, почему девушки правы. Кондуктор спорить не стал и просто ушел.

- Мы посмеялись, обсудили с подругой эту тему. Не знаю как, но я случайно произнесла мат во время разговора, – продолжает Анна. – Тогда ко мне повернулась женщина, которая нас защищала, и начала кричать, почему я матерюсь перед ней. Объяснение, что брань была случайной, не помогли. Не убедили женщину и доводы, что мат был адресован не ей.

После словесных оскорблений она схватила девушку за волосы.

- Неожиданно сзади меня схватил и отодвинул парень с криками: «Отпусти ее, я тебя ударю сейчас». Я сделала это первой. Но не приложила никакой силы. Просто сказала, что он хам, - рассказывает Анна.

После этого парень перешел к действиям. Он дважды ударил девушку кулаком. После этого вместе со спутницей парень выбежал из трамвая на ближайшей остановке.

- Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка по факту нанесения несовершеннолетней телесных повреждений. Устанавливается личность молодого человека, несколько раз ударившего подростка кулаком по лицу. Известно, что указанный гражданин совершил противоправные действия после того как несовершеннолетняя нанесла ему пощечину из-за его вмешательства в конфликт между ней и другой пассажиркой. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службы УМВД по Краснодару.