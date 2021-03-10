Волейбольный клуб «Динамо Краснодар» поразит вас красотой: как выглядят горячие спортсменки с юга России

Фото: instagram.com/linalazarenko1/

«Динамо Краснодар» – один из самых известных волейбольных клубов России. Несколько лет назад краснодарская команда была одной из сильнейших в Европе! Она побеждала всех подряд во втором по значимости турнире континента. Была сильнейшей в Кубке ЕКВ сразу два года подряд: в 2015 и 2016 годах.

Тогда же – в 2015-м – «Динамо Краснодар» стало бронзовым призером чемпионата России, завоевало Кубок России и стало одним из базовых клубов для национальной команды. Затем был период спада, уход лидеров и смена курса. Теперь команда делает ставку на молодых игроков.

Уже несколько лет краснодарский клуб чаще борется за место в пятерке, чем за чемпионство. Но этот сезон может стать исключением. «Динамо Краснодар» стало четвертым клубом по итогам регулярного сезона чемпионата России и завоевало бронзу Кубка страны.

Команда Константина Ушакова уверенно вышла в плей-офф и поразила болельщиков. Так эффектно «Динамо» не выглядело давно, и речь не только об игре. Сейчас краснодарский клуб – один из самых красивых в стране. А недавно спортсменки еще и устроили горячую фотосессию.

Так кто же сейчас представляет клуб?

Фото: instagram.com/kea_pip/

Екатерина Пипунырова – один из самых молодых, но опытных игроков «Динамо». Ей 21 год. Уроженка Барнаула переехала на Кубань в 15 лет. Первое время она выступала за молодежным состав команды, а спустя два года стала твердым игроком основы.

Фото: instagram.com/kea_pip/

Вместе с молодежной сборной России она стала серебряным призером первенства Европы и бронзовым медалистом первенства мира. Екатерина могла бы разменять площадку на модельный подиум, но осталась в спорте и покоряет сердца краснодарских болельщиков.

Фото: instagram.com/linalazarenko1/

Ангелина Лазаренко – один из лидеров «Динамо». На Кубань приехала из Саратова в 2019-м. Сейчас ей 22, но она уже успела поиграть во Франции и выиграть чемпионат Швейцарии.

Вместе со сборной России Ангелина Лазаренко становилась серебряным призером Кубка Мира. Центральная блокирующая не любит откровенные снимки, но периодически радует болельщиков, которые не раз призывали девушку уйти из спорта в модельный бизнес.

Фото: instagram.com/lazareva.katya.10/

Екатерина Лазарева, 25 лет. На Кубань приехала из Москвы в 2019-м, как и Лазаренко. «Динамо» – седьмой клуб в карьере волейболистки.

Хозяйка прекрасной собаки и спортсмен-инструктор – так описывает себя Екатерина. Благодаря уникальным природным данным и харизме Лазарева не раз попадала в рубрику «Девушка дня» на популярных спортивных порталах.

Фото: instagram.com/maria_khaletskaya/

Мария Халецкая – один из старожилов «Динамо». Она переехала на Кубань еще в 2018 году и сразу влюбила в себя болельщиков. Она не стесняется ничего и в инстаграме активно публикует откровенные снимки.

Фото: instagram.com/maria_khaletskaya/

– С вас 500 лайков, и на следующей фотке я буду без купальника, – так Мария привлекала внимание к аккаунту в конце 2020 года. Требуемое количество лайков набралось за пару часов, и Халецкая сдержала обещание.