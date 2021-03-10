Подробности жуткой аварии на улице Транспортной в Сочи: погибли отец и трехмесячная дочь

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей. Машины столкнулись на улице Транспортной, в районе садоводческого товарищества «Фундучное».

Авария случилась около 15:00 на автодороге «Обход города Сочи». По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не соблюдал дистанцию и догнал машину Toyota. Иномарку от удара отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Renault.

- В результате ДТП погибли двое пассажиров Toyota, один из которых несовершеннолетний. Водителя и еще одного ребенка из иномарки госпитализировали, - сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Страшная весть быстро распространилась по городу. В автомобиле Toyota ехала молодая семья - родители и двое детей: 11-летний мальчик и 3-месячная девочка.

- 34-летний отец и малышка погибли на месте, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в оперативных службах. – Его жена и сын-подросток находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На несколько часов участок, где произошла авария был перекрыт, транспорт направляли по альтернативной дороге.

- Автоинспекторами был обследован данный участок автодороги, недостатков эксплуатационного состояния не выявлено, - сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На месте ЧП работали спасатели, они деблокировали погибшего и пострадавшую из салона автомобиля.

- На место происшествия выезжали шесть наших сотрудников, - рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. – Они, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, деблокировали зажатого в салоне водителя и пассажирку. Т

Тело мужчины сотрудники ЮРПСО МЧС России передали полиции. Женщину – медикам скорой помощи.

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