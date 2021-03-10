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Подробности жуткой аварии на улице Транспортной в Сочи: погибли отец и трехмесячная дочь

Мать и сын-подросток были доставлены в больницу в тяжелом состоянии
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи произошло жуткое ДТП с участием трех автомобилей. Машины столкнулись на улице Транспортной, в районе садоводческого товарищества «Фундучное».

Авария случилась около 15:00 на автодороге «Обход города Сочи». По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не соблюдал дистанцию и догнал машину Toyota. Иномарку от удара отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Renault.

- В результате ДТП погибли двое пассажиров Toyota, один из которых несовершеннолетний. Водителя и еще одного ребенка из иномарки госпитализировали, - сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Страшная весть быстро распространилась по городу. В автомобиле Toyota ехала молодая семья - родители и двое детей: 11-летний мальчик и 3-месячная девочка.

- 34-летний отец и малышка погибли на месте, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в оперативных службах. – Его жена и сын-подросток находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На несколько часов участок, где произошла авария был перекрыт, транспорт направляли по альтернативной дороге.

- Автоинспекторами был обследован данный участок автодороги, недостатков эксплуатационного состояния не выявлено, - сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На месте ЧП работали спасатели, они деблокировали погибшего и пострадавшую из салона автомобиля.

- На место происшествия выезжали шесть наших сотрудников, - рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. – Они, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, деблокировали зажатого в салоне водителя и пассажирку. Т

Тело мужчины сотрудники ЮРПСО МЧС России передали полиции. Женщину – медикам скорой помощи.

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