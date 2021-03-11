Ведет страницу для взрослых, но очень скромная: что стало с самой высокой женщиной России

Фото: instagram.com/ekaterina_lisina15/

Екатерина Лисина – известный Тик-Ток блогер. У нее более 5,7 млн. подписчиков. Большинство людей знают девушку как самую высокую женщину России. Ее рост – 205,7 см, размер ноги – 47.В прошлом Лисина – профессиональная баскетболистка.

Вместе со сборной России она становилась чемпионкой Европы, брала серебро мирового форума и бронзу Олимпиады 2008 году в Пекине. О завершении карьеры девушка объявила в 2014 году – после сезона в курском «Динамо». Казалось, впереди тренерская карьера и возвращение в большой спорт. Это обычная практика для спортсменов.

Фото: instagram.com/ekaterina_lisina15/

Только Лисина пошла против системы. После карьеры подалась в модельный бизнес и переехала на Кубань – в село Унароково, что в Мостовском районе. Она мечтала представлять Россию на "Мисс Глобал" – ежегодный конкурс красоты для одиноких женщин в возрасте от 18 до 35 лет. И стать самой высокой моделью планеты. И стала. Екатерина Лисина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая супермодель в мире. Также с 2017 по 2020 год девушка была рекордсменкой по длине ног среди женщин – 133 см.

Параллельно будущая звезда сборной России вела аккаунт в Инстаграме. Сейчас на него подписано более 579 тысяч человек. Основной контент Екатерины – смешные ролики, связанные с ее ростом, и занятия фитнесом с известными тренерами.

Фото: instagram.com/ekaterina_lisina15/

Популярность девушке принес Тик-Ток. Нетипичные параметры и юмор сделали свое. За полтора года она набрала 5,7 млн. подписчиков и уехала в Лос-Анджелес. Сейчас Лисина снимает ролики с известными фитнес-моделями и популярными блогерами из США, а ее видео собирают в среднем по миллиону просмотров.

Также у Екатерины есть аккаунт на популярном сервисе для взрослых, но также им пользуются музыканты, артисты и тренеры. Подписчик оплачивает взнос за просмотр контент. В случае с Лисиной это $19,99 в месяц, $56,37 – квартал, $113,94 – полгода. Она отметила, что никакого контента для взрослых в аккаунте нет. «NO NUDITY!», – подписала профиль бывшая баскетболистка.

Фото: instagram.com/ekaterina_lisina15/

Екатерина Лисина не теряет связи с Краснодарским крае. Уже второй год она продает дом в 110 кв.м. на участке 30 соток в село Унароково, что в Мостовском районе. Стоимость лота – 3 700 000 рублей.