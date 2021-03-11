В Краснодаре взялись за спортивные стадионы

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В Краснодаре активно строится стадион для ФК «Краснодар-2», также ремонт «Динамо» сдвинулся с мертвой точки. Когда закончится 12-летняя эпопея его реконструкции? Еще заявлено о капитальном ремонте стадиона «Кубань», о сроках пока никто не говорит.

Кроме того, поговорим о том, как в Анапе создали коттеджный поселок на пашнях и о задержании председателя Октябрьского районного суда Геннадия Байрака.

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Трансляция эфира: https://youtu.be/g0yNGgxpfCM