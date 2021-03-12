Свой ли срок мотал? Школьник сел в тюрьму за убийство отца, а через 10 лет ему отменили приговор

Ярослав Мельниченко свое отсидел, но свое ли? Фото: Алексей БУЛАТОВ

14-летнего Ярослава Мельниченко посадили на 5,5 лет за убийство собственного отца летом 2010 года. Тогда об этом жутком преступлении в хуторе Новомихайловском Туапсинского района говорила вся страна. Официальная версия обвинения звучала так: отец Михаил Мельниченко требовал от сына повиновения, хороших оценок и отказа от компьютерных игрушек. Но отпрыск психовал. А ночью, когда родитель уснул, накинулся на него с кувалдой в руках и разом покончил со всеми своими проблемами.

- Главным доказательством вины Ярослава было его признание. Но позже он заявил, что пошел на самооговор, потому что пожалел свою мать. Именно она, по его версии, и убила отца, - рассказывает "КП" - Кубань" адвокат Алексей Аванесян. - К сожалению, мы взялись за дело мальчика слишком поздно. Тогда его защищал (если эти действия коллеги можно так назвать) дежурный адвокат. Никаких попыток добиться тщательного расследования, предпринято им не было.

Альтернативная версия этого преступления выглядит так: в день убийства дома у 14-летнего Ярослава Мельниченко, студента мореходки, была очередная гулянка. Оба родителя в разной степени страдали от пристрастия к алкоголю. На этой почве не ладили и даже жили на разных этажах своего недостроя. Ночью хозяйка, а не ее сын, взялась за орудие убийства. Но испугавшись последствий, решила пожертвовать ребенком, чтобы избежать наказания.

- Она сказала сыну, что больна раком и что просто не выдержит в тюрьме. А он по-малолетке получит минимальный срок и выйдет оттуда еще юным - такова была ее логика, - говорит адвокат Ярослава. - Мальчика арестовали, а мать больше не появилась в его жизни. Вернее, нет, она приходила к нему в камеру СИЗО, чтобы попросить отказаться от наследства. С молодым любовником она укатила жить в Кемерово, а дом продать не могла. Именно тогда мальчик и решил заявить, что не он убил отца.

Было ли все это в достаточной степени исследовано судом, теперь рассмотрят в новом заседании апелляционной инстанции. На днях 4-ый Кассационный суд удовлетворил жалобу адвоката на множество нарушений тогда в суде 10 лет назад.

- Во-первых, заседание, от которого зависела судьба 14-летнего мальчика прошло без него и без единого его представителя, - говорит Алексей Аванесян. - И подростка просто отправили в колонию.

За давностью лет детали этого преступления забыты. Но вскоре суду снова придется погрузиться в материалы такого неоднозначного дела. По факту сейчас обвинительный приговор по делу об убийстве 10-летней давности не вступил в законную силу, а значит, Ярослав Мельниченко де-юре считается несудимым.

Между тем, пройдя семь кругов ада, год назад он вышел на свободу. Возвращаться в Краснодарский край Ярослав не стал - некуда и не к кому. Да и родня оставила его без жилья. Место нынешнего жительства парня защитник не называет.

- Он сейчас пытается зарабатывать на жизнь шабашками. Сами понимаете, с такой предысторией ему очень непросто. В тюрьме мальчик мечтал стать адвокатом, даже учился на юриста пока был в колонии для малолетних. А во взрослой тюрьме продолжить образование у него уже не получилось, - продолжает адвокат.

Не исключено, что вскоре дело школьника, перекроившее его судьбу, примет самый неожиданный поворот.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

«Они тут все мертвые лежат!» Мама убитой медсестры и ее детей рассказала, как нашла тела родных

Мужа погибшей ищут на территории всего Пермского края (подробнее)