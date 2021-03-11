Резко покраснело: в Новороссийске море стало кровавым

Биологи назвали причину этого явления

В Новороссийске объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра здесь достигают 35 м/с. Из-за урагана в городе звучат системы оповещения. Местных жителей просят по возможности оставаться дома. Из-за сильного ветра в городе буквально выносит стекла в жилых домах. Как минимум один случай уже зафиксирован в жилом комплексе «Уютный».

Из-за шторма море даже получило красный оттенок. Случилось это накануне. Местные жители забили тревогу. Они подумал, что в воде случился разлив химических отходов или слив канализации. По городу разлетелось фото, сделанное с коптера. На снимке отчетливо виден красный оттенок. На деле все оказалось проще.

- Специалисты Новороссийского учебного и научно-исследовательского морского биологического центра произвели отбор проб воды, имеющий красный окрас, – сказали «КП» – Кубань» в мэрии Новороссийска. – Было установлено наличие в воде большого количества фрагментов мелких макрофитов водорослей. Он развивается в Черном море. Его обилие в воде связано со штормовым предупреждением. Сильное волнение способствовало отделению части водорослей.

Из-за этого фрагменты макрофитов прибились к береговой линии. В естественных условиях они не обладает токсичными свойствами и не опасны для человека.

- Это ежегодное явление для Новороссийска. Оно не зависит от времени года и периодов цветения водорослей. Угрозы здоровью людей и экологии нет, – добавили в мэрии.

Вот только экологи считают, что не все так очевидно. Дело в том, что в красный цвет окрасился небольшой участок моря. Хотя водорослей должно было прибить намного больше.

- Если бы это были намытые водоросли, они не были бы в одном месте и на небольшом пространстве. Судя по масштабу на фотографии, кажется, что они занимают метров 30-4 - такое красное пятно вдоль берега. Может, это и водоросли, но я сомневаюсь, – сказал биолог, член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Главное – что угрозы для жизни и здоровья населения нет. Штормовое предупреждение в Новороссийске сохранится до конца суток.