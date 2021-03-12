Пранкует на английском: студентка из Краснодара за пять месяцев стала тиктокером-миллионником

Катя заряжает своей улыбкой и энергией всех вокруг. Фото: instagram.com/belkabeli

Катя Белицкая из простой краснодарской семьи. Мама – домохозяйка, папа – адвокат. Учится на втором курсе факультета РГФ в КубГУ, владеет двумя языками – французским и английским. Девушка с детства мечтала стать переводчиком и уехать во Францию. Но покоренный мир соцсетей поменял ее приоритеты.

Сейчас Катя один из самых популярных блогеров не только Краснодара, но и страны. Любовь к себе она завоевала добрыми пранками, которые снимает на улицах, разговаривая с людьми на английском. Ее в соцсетях так и называют - англичанка Краснодара. За пять месяцев короткими роликами Белицкая собрала в Tik-Tok миллион (!) подписчиков. Считает, что популярность ей принес интересный уникальный контент и каждодневная работа над ним.

- Я раньше в Tik-Tok выкладывала каверы на песни, но они не зашли. А один раз мне пришла в голову мысль запранковать мужчину у банкомата, говоря с ним на английском, этот ролик залетел на полмиллиона просмотров. С этого момента я поняла, что людям будет нравиться, - рассказала «КП»-Кубань» Екатерина.

Белицкая снимает ролики каждый день по несколько штук. У нее всегда был пунктик - на канале @Belkaglow в Tik-Tok (в Instagram Катя зарегистрирована как @Belkabeli) за сутки должно появиться хотя бы одно видео. Живые не постановочные нарезки и система помогли Кате собрать свою аудиторию, которая растет каждый день, как на дрожжах.

- Для пранков я выбираю разные локации и разных по возрасту людей. Не факт, что завтра мне не встретитесь вы, - смеется студентка. - Людям интересно, как отвечают на мои вопросы не на русском подростки, и как – пожилые люди. Все реагируют абсолютно по-разному, у каждого разный уровень знаний языка и разный характер. В этом и кайф. За две недели, кстати, на мой аккаунт в Tik-Tok подписались еще около 200 тысяч человек.

Самым рейтинговым у Белицкой стал ролик с продавцом шаурмы. Мужчина оказался из Таджикистана, плохо говорил по-русски, но отлично знал английский язык. Он очень вежливо обслужил Катю, уверенно говоря на иностранном, и на прощание сказал, что ему было приятно познакомиться с девушкой. Это «взорвало» сеть – короткометражное видео набрало 20 млн просмотров.

У Белицкой есть еще одно хобби – она прекрасно поет и сама пишет песни. Ее новая мечта – покорить мир своей музыкой, стать известной исполнительницей, а не только в пранкершей. И просто всегда быть счастливой. Кстати, Катя обещает скоро на широкую публику спеть одну из своих песен.

Стоит отметить, что 13 марта англичанка Краснодара организовывает фан-встречу по поводу своего первого миллиона подписчиков в Tik-Tok. Но место открыто не называется, на вечеринку можно попасть только по предварительной записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отжигать в реальной жизни»: 77-летняя баба Катя из Ейска создаст Тик-Ток-хаус

77-летняя Екатерина Горбунева из Ейска – известный блогер. Сейчас у женщины почти 400 тысяч подписчиков в Тик-Токе и четыре миллиона лайков (читайте далее)