Когда стихнет ураган на Кубани: синоптики сделали осторожный прогноз

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Краснодарский край снова попал под удар стихии. И это в середине марта! К «весенним» снегопадам, метелям и морозам прибавился ураганный ветер, который местами достигает 35 метров в секунду. Последствия ночного урагана в Новороссийске 12 марта 2021 оказались нешуточными. В городе-герое объявлено штормовое предупреждение. В Новороссийске введен режим повышенной готовности из-за урагана. В городе звучат системы оповещения. Местных жителей просят по возможности оставаться дома.

В Геленджике из-за значительного ухудшения погодных условий тоже введен режим повышенной готовности.

- Он продлится до 9:00 15 марта, - сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта. - Просим всех жителей быть максимально внимательными, по возможности, не пользоваться личным автотранспортом. Все экстренные службы курорта мобилизованы на борьбу со стихией. Родителям предоставлено право решать самим: везти ли ребенка в детский сад или школу в такую непогоду или лучше остаться дома.

Среди последствий мартовского снегопада в Краснодаре: 10-балльные пробки и взлетевшие цены на такси. К счастью, большинство водителей еще не успели сменить зимнюю резину на летнюю, потому День жестянщика пока никто не отмечает. Однако ситуация на дорогах заметно ухудшилась.

Ограниченная видимость, налипание мокрого снега, гололед на деревьях и проводах, обледенение судов, снежный накат – вот далеко неполный список всех неприятностей аномального марта на Кубани.

Синоптики сделали осторожный прогноз, когда же стихнет ураган в Краснодарском крае. Но ближайшие сутки погода не порадует.

- Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега, метель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер сохранится северо-восточный и восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -7 до -12°С, днем от -3 до +2°С, в юго-восточных предгорьях до -6°С.

На Черноморском побережье будет переменная облачность, снег и гололед. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, в районе Новороссийска ночью и утром порывы 30-35 м/с, днем 13-18 м/с, местами 18-23 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5°С, на участке Анапа-Геленджик от -4 до -9°С, днем от -1 до +4°С.

Ветер восточной четверти 5-10 м/с прогнозируют на Кубани не ранее 13 марта. Но одновременно температура воздуха резко упадет в ночь на субботу столбик термометра будет в пределах от -5 до -10°С, 14 марта – от -1 до -6°С, днем возможно потепление от +2 до +7°С.

На Черноморском побережье ветер восточной четверти стихнет до 6-11 м/с, но местами порывы все еще будут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха 13 марта от -3 до +5°С, 14 марта от +8 до +13°С.

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