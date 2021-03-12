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Общество12 марта 2021 10:30

Отчет мэра Краснодара Евгения Первышова 12 марта 2021: прямая онлайн-трансляция

Ежегодный отчет мэра Краснодара Евгения Первышова 12 марта 2021 проходит с ограничениями из-за коронавируса
Ева МУР
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Евгений Первышов

Сегодня, 12 марта, мэр Краснодара Евгений Первышов выступает с ежегодным отчетом.

В предыдущие годы формат этого мероприятия был действительно масштабным - в зале Дворца искусств собирались не только депутаты, но и представители общественных организаций, бизнесмены, политики, руководители предприятий и СМИ, известные краснодарцы. До тысячи человек.

Но коронавирусные ограничения внесли свои коррективы - сейчас все будет проходить в небольшом зале Гордумы с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора. Формат отчета на этот раз тоже будет более традиционным.

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