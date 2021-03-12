В Новороссийске ураганом унесло в открытое море китайское судно

Сейчас оно стоит на четырех буксирах.

Ураган проверяет на прочность Новороссийск. В городе объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра здесь достигают 47,5 метров в секунду. Настоящий ураган обрушился на побережье Черного моря вчера утром. Сильный ветер с корнем выдирал оконные блоки в домах.

Судно в бухте

Настоящая стихия разгулялась в порту Новороссийска. Здесь от девятого причала сорвало китайское судно CP Shenzhen. Корабль под флангом Маршалловых островов чудом не отправился в открытое плавание, но экипаж успел выбросить два якобы в бухте. Они позволили судну не навалить на западный мол. Сейчас корабль притянули к причалу. Он стоит на четырех буксирах.

Такого урагана не припомнят даже старожилы города. Из-за природной стихии в Новороссийске отменили занятия в школах в первую смену в пятницу.

По прогнозам синоптиков, стихия успокоится ближе к полудню 12 марта. Власти просят местных жителей не покидать дома без особой необходимости.

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