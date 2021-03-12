Названы самые зараженные районы Краснодарского края

Об уровне заболеваемости COVID-19 в Краснодарском крае. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае каждый день прирост заболевших коронавирусом держится в районе отметки в 130 случаев. Сейчас уровень по инфицированию COVID-19 идет на спад. Медики связывают такую прогрессию с массовой вакцинацией населения.

Районами Кубани с самым высоким риском заражения коронавирусом стали Краснодар, Сочи, Белореченкий, Туапсинский, Кавказский районы и Новороссийск. Здесь на 100 тысяч населения выявлено самое большое количество заболевших с начала пандемии.

Если говорить в абсолютных числах, то с начала года самыми зараженными стали Краснодар и курортные города края.

- С начала 2021 года всего зарегистрировано 12367 случаев, из них наибольшее число: Краснодар – 3608, Сочи – 1275, Геленджик – 443, Новороссийск – 420, Анапа – 360. Наименьшее число случаев: Успенский район – 46, Брюховецкий – 51, Ленинградский – 61, Щербиновский – 65, Каневской – 67, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.

Стоит отметить, что отмечены также и районы с низким риском заразиться COVID-19. Самыми здоровыми стали Каневской район, Красноармейский, Новокубанский, Северский и Славянский муниципалитеты.

В оперштабе отметили, что в апреле, мае и июне в Краснодарском крае будет организована масштабная вакцинации против COVID-19 для достижения коллективного иммунитета – не менее 65% от взрослого населения.

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