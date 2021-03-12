Жилой комплекс «Фрукты» взял бронзу в федеральном конкурсе новостроек

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия

В номинации «Лучший ЖК» в Причерноморье третье место занял жилой комплекс «Фрукты» от строительной компании Неометрия! Признание на уровне страны – показатель исключительного качества возводимого жилья и высокого уровня комфорта квартир застройщика.

«Третье место среди всех многоквартирных ЖК Черноморского побережья – важное достижение для Неометрии. «Фрукты» – наш первый проект в Сочи. Мы вложили много сил в его разработку и реализацию. Это качественный, комфортный жилой комплекс с отличной локацией и развитой инфраструктурой, которым по праву гордится наша команда. Бронзовая награда – признак того, что мы движемся в правильном направлении, – отметила генеральный директор СК «Неометрия» Надежда Барачина. – Спасибо жюри за высокую оценку».

Добавим, что ежегодно в отраслевом конкурсе отбираются лучшие ЖК страны и регионов с высокой конкуренцией в жилищном строительстве. В этот раз он проводился среди 1022 новостроек. Победителями в разных номинациях стали 155 комплексов от 346 застройщиков со всей России. Неометрия взяла четыре награды по одной в каждом городе присутствия: Новороссийске, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Важнейшим критерием участия стал уровень соответствия требованиям Стандарта комплексного развития территорий. Лидеров выбирали по 17 характеристикам, в их числе социальная инфраструктура, дворовые пространства и безопасность, архитектура, подъезды, среда для маломобильных граждан и многое другое. В этом году в жюри федерального конкурса вошли более 250 экспертов. Выбрать лучших было непросто, но жилой комплекс «Фрукты» заслуженно получил призовое место!

Напомним, жилой комплекс «Фрукты» расположен в Адлерском районе Сочи. Он состоит из 9 домов и находится недалеко от Олимпийского парка, на улице Акаций в федеральной территории Сириус. Это населенный пункт с новыми дорогами, сетевой и инженерной инфраструктурой, системой «Безопасный город». В рамках инновационно-технологического центра здесь появятся: университетский кампус, город мастеров, технополис, жилой квартал для резидентов, парк культуры и искусства.

Жить во «Фруктах» комфортно и спокойно. Центральную часть комплекса застройщик отвел под зеленую зону для прогулок и семейного отдыха. Рядом расположены олимпийские объекты, Имеретинская набережная, школа, детские сады, поликлиники, магазины, фитнес-центры, рестораны. До моря – 5 минут езды. Приезжайте за своей квартирой мечты у моря в один из лучших** ЖК Черноморского побережья!

* Организатор конкурса: Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства; Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике, Национальное объединение застройщиков жилья.

** По результатам федерального Градостроительного конкурса новостроек ТОП ЖК