73-летняя фельдшер из Абрау-Дюрсо гоняет к пациентам на квадроцикле

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- Я уже давно не молодею, чего не скажешь о нашем селе, Большие хутора. Оно с каждым годом только растет. Ну и мне нельзя отставать, – говорит Татьяна Проскура.

Еще недавно об этой пенсионерке знали сотни жителей небольшого поселка с населением чуть больше тысячи человек. Сейчас о бабушке-фельдшере говорит уже вся страна.

Уже 43 года она трудится в местном фельдшерско-акушерском пункте. Работает на зависть молодежи! Первая приходит – последняя уходит. Точнее, уезжает на железном коне. Квадроцикл женщина купила 8 лет назад.

- Уже не было сил. Если раньше весь поселок обходила за 20 минут, то сейчас добираюсь до пациентов по два часа. Конечно, не выдержала. Ну и решила себя порадовать – купила квадроцикл. Теперь добираюсь везде за 10-15 минут, – говорит женщина.

Ездить пенсионерка не училась. Все получилось само, с первого раза: она особо не разгонялась, спокойно поехала. Уже на ходу научилась тормозить и газовать. Она убеждена, что квадроцикл – идеальное средство передвижения для стариков. Особенно в горных районах, как у нее, где сплошное бездорожье.

- Конечно, уже колеса менять пара. Но ничего. Пока ездить можно. Ближе к лету подумаю. Может, и поменяю, – добавляет пенсионерка.

Железный конь Татьяны Проскуры – в идеальном состоянии. Хотя ему уже восемь лет. После каждой смены – мойка. На квадроцикле даже царапины найти сложно. Так за ним ухаживает владелица. Всех пациентов женщина знает по именам.

У некоторых семей она лечила сразу четыре поколения. Это помогает во время оказания помощи. Женщина знает и наследственные заболевания, и особенности организма.

- Не поверите, но это помогает точнее определять диагнозы. У меня есть картина болезни всей семьи, – объясняет бабушка.

Прошлой весной Татьяна Проскура ушла на самоизоляцию, как и все люди старше 65 лет в стране. Только просидела она недолго. Поняла, что без ее помощи люди не справятся, и вышла на работу.

- Ну а как здесь посидишь? Знаю же, что людям моя помощь нужна. Не выдержала и вышла, – говорит Татьяна.

Сейчас бабушка осваивает компьютерные программы и уверенно управляется со смартфоном. Она даже умеет пользоваться навигатором. Хотя в родном селе она пока не нужен. Но женщина убеждены, что лишними навыки не бывают.