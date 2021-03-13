Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 марта 2021: режим повышенной готовности в регионе снова продлен

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 13 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции постепенно идет на спад. По последним данным, в регионе 130 зараженных. Среди них: трое – это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 40 тысяч человек.

- Сейчас 69 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2095 человек в крае скончались от коронавируса. Сейчас в регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения равен 706,5.

На Кубани за минувшие семь дней был зарегистрирован 941 случай коронавируса. Среднее число выявления ковида - 134 случая. Таким образом, коэффициент распространения опасной инфекции - 0,94. Из медицинских учреждений региона выписано более 34,9 пациентов, что составляет 87% от общего числа подхвативших опасную инфекцию.

Но расслабляться пока рано: режим повышенной готовности на Кубани продлен до 29 марта. Не смотря на то, что эпидситуация начинает улучшаться, темпы прироста заболеваемости все еще вызывают обеспокоенность. Жителям Кубани по-прежнему необходимо соблюдать профилактические меры – носить маски, соблюдать дистанцию, стараться избегать мест массового пребывания людей.

Главный же метод профилактики инфекционных заболеваний - это вакцинация. В регионе продолжают работу 149 пунктов вакцинации на базе поликлиник, ФАПов и центров медпрофилактики.

Кроме того, прививку можно сделать в семи мобильных пунктах. Пять из них расположены в Краснодаре, по одному – в Сочи и Новороссийске. Жители сельских населенных пунктов могут привиться на базе мобильных медицинских комплексов.

В Краснодарском крае до конца июня планируют привить от COVID-19 не менее 65% от взрослого населения. В регионе уже проведена вакцинация более 163 тысяч человек, из них полный курс получили 93,8 тысяч человек.

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