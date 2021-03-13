Годовщина пандемии COVID-19: как пережили и что ждать дальше в Краснодарском крае

Защитные маски стали необходимым атрибутом повседневной жизни Фото: Инна КОРСАК

Несмотря на то что ежесуточный прирост числа заболевших коронавирусом в Краснодарском крае по-прежнему велик (каждый день больше сотни), для всех очевидно, пандемия пошла на спад. А 28 марта исполнится год, как на Кубани ввели карантин, который ограничивал передвижения и общение людей на долгие три месяца. В новейшей истории нашей страны на такие вынужденные меры власти и эпидемиологи решились впервые.

Кстати, в большинстве стран Европы они действуют до сих пор.

- Мы постепенно вступаем во второй год пандемии коронавируса. И он может оказаться сложнее, чем первый, если учитывать динамику передачи инфекции людям и некоторые иные проблемы, - отметил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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Между тем, спустя год в Краснодарском крае закрылись уже шесть ковид-госпиталей, вернее, городским и районным больницам вернули их гражданское назначение. Однако по-прежнему в "военно-полевом" режиме продолжают работать еще двадцать один. В их числе краевая инфекционная больница (СКИБ).

- Мы стали первым коронавирусным госпиталем весной 2020 года и, видимо, будем последним, который здесь закроется, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" врач-инфекционист Игорь Люлин.

Медики стали более ценны, но сами они будут еще долго отходить от неимоверных перегрузок и всего, с чем пришлось столкнуться в этой новой действительности.

По словам доктора, объективные данные указывают на то, что пик заболеваемости в регионе пройден. Но на эпидемиологическую ситуацию медики смотрят трезво.

- Никто сейчас точно сказать не сможет, как будут развиваться события дальше, накроет ли нас очередная волна. Но, глядя на то, что происходит в мире, мы стремимся вакцинировать как можно больше людей от коронавируса. Если коллективный иммунитет сформируется больше, чем на половину жителей страны и региона, то о пандемии мы забудем навсегда, - спрогнозировал врач.

Все возможности для того, чтобы привиться у населения есть.

- В крае работает больше 100 пунктов вакцинации. Она бесплатная. И этим однозначно нужно пользоваться, чтобы обезопасить себя от заражения. Никаких отрицательных характеристик за все время массовой прививочной кампании у нас в регионе мы не получили. Все в порядке, - сказал врач.

В эфир радио "Комсомольская правда" с вопросами Игорю Люлину дозвонились десятки жителей региона. Детальные ответы можно посмотреть в прямой трансляции из студии.