Подростковая вписка с оргией на Кубани шокировала маму, вернувшуюся домой пораньше

Кажется, эту ситуацию подростки запомнили на всю жизнь. Фото из открытых источников.

Это случилось в Ейске. Пятеро школьников решили по случаю 8 марта устроить вечеринку, на молодежном сленге – вписку. Тусовку организовали в квартире одной из девятиклассниц.

- У меня мама сегодня на работе, вернется поздно, заваливаемся все ко мне, будет весело, - позвала друзей Маша (имя изменено – авт.)

Оторваться решили две подружки и трое пацанов, всем по 15-16 лет. На банкет скидывались вместе. В программе мероприятия – алкоголь и игры 18+. Вечер перестал быть томным практически сразу. Но то, что время было сильно ограничено, ребята даже не подозревали. Щелчок ключа в дверном замке и скрип двери заставил всех резко напрячься.

- Это что такое, вы что здесь устроили? – не найдя больше слов, спросила мама, увидев в комнате дочь, надевающую штаны, и раздетого парня рядом. Она вернулась раньше запланированного и не оповестила об этом своего ребенка. В это время Маша с другом уединились в одной комнате. А трое других ребят их дожидались, мило общаясь через стенку.

Подростковая вписка шокировала маму одной из юных особ. Она всех разогнала по домам, схватила дочь и помчалась с ней в полицию.

- Мам, никто не виноват, я сама согласилась. Но мы даже ничего не успели сделать, - настаивала школьница и просила никуда не ехать.

Но, ошарашенная увиденным женщина, даже разговаривать не хотела.

- Две девочки, не достигшие 16-летия, вступили в половую связь с тремя мальчиками-подростками, - написала в полицию заявление хозяйка квартиры, в которой школьники устроили вписку, требуя проверки и наказания для парней.

Была назначена экспертиза. На кресле гинеколога осмотр показал, что девочка действительно не тронута.

- По факту заявления мамы была проведена проверка. Информация о половом контакте не подтвердилась, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

О том, что на самом деле происходило на квартире до приезда мамы, можно только предполагать. Со всеми подростками и их родителями сотрудники ПДН провели профилактическую беседу. Школьники при этом отмалчивались с поникшей головой, и понимающе кивали, обещая больше такого не устраивать.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Многие родители наверняка задумались над тем, чтобы ограничивать ребенка на походы к друзьям. Мало ли, что детки там чудят. Но психолог отмечает, что этого делать нельзя – запретный плод сладок. Нужно разговаривать с подростками.

- Открыто контролировать, проверять телефоны и соцсети своего ребенка не рекомендую. Это может повлечь скандалы и вызвать недоверие. Нужно обязательно разговаривать с подростками, и в беседах объяснять последствия таких вписок. Можно даже прочитать показательные статьи и ужаснуться, - посоветовала «Комсомольской правде» - Кубань» психолог Екатерина Ломова.

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