Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 марта 2021: прошел год пандемии

Число больных снижается

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 14 марта 2021.

Итак, минул год, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В конце марта прошлого года губернатор Вениамин Кондратьев впервые в новейшей истории Краснодарского края со своей стороны ввел карантин. Ограничительные меры, правда, не такие жесткие, действуют и сейчас. Так, к примеру, до сих пор закрыты футкорты в общественных местах, а жители региона обязаны носить маски.

К счастью, цифры статистики прироста заболевших все-таки свидетельствуют о спаде эпидемии. В регионе закрыты шесть ковид-госпиталей. Но работать в том же режиме и с той же интенсивностью продолжает еще 21.

Смелых прогнозов по поводу будущего без ограничений медики пока не берутся. Но надежды возлагают на вакцину от болезни, которая уже доказала свою эффективность.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 14 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 34 новых случая заболевания.

Коронавирус в Анапе 14 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получил 1 человек.

Коронавирус в Сочи 14 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 11 человек.

Коронавирус в Геленджике 14 марта 2021

В Геленджике за последние сутки 6 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 14 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 3 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 14 марта 2021

В Ейском районе коронавирус ни у кого не подтвердился.