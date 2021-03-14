15 детей и подростков пропали в Краснодарском крае за февраль

Волонтеры никогда не опускают руки и надеются найти каждого, кто числится в списках пропавших без вести. Фото: «Лиза Алерт»

В последнее время мы только и говорим о потерявшихся детях. В Сети ленты пестрят новостями с просьбами о помощи. Искать внезапно исчезнувших мальчиков и девочек в Краснодарском крае полиции помогает одна из самых известных волонтерских организаций «Лиза Алерт». Добровольцы в любое время дня и ночи готовы выехать на местность и начать поиски. И, как правило, находят!

Но все же число заявок, которое поступило волонтерам в феврале 2021 года, вызывает тревогу. Только за один месяц в «Лиза Алерт» поступило 15 сообщений с просьбой помочь отыскать ребенка.

- Такое количество заявок пришло всего за 28 дней. Тем не менее 14 детей были найдены живыми, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» региональный представитель ДПСО «Лиза Алерт» Краснодарского края Александр Бездудный.

По одному из сообщений был отказ в поиске. Есть несколько причин, по которым «ЛизаАлерт» не берется искать пропавшего человека. Например, когда люди отказываются подать заявление в полицию о пропаже человека. Добровольцы начинают работу лишь после того, как правоохранительные органы получают сообщение о пропавшему. Также могут отказать тем, кто предоставляет недостоверную информацию об исчезнувшем.

- Но хочу отметить, что число полученных заявок в феврале 2021 года в полтора раза меньше, чем в первый месяц 2021 года, - добавляет «КП» - Кубань» Александр Бездудный. - Тогда мы получили сообщения о 25 пропавших детях, 24 из которых найдены, их жизни ничего не угрожает. Поиск еще одного ребенка продолжается по сей день.

Речь идет о 14-летней Виктории Костенко из станицы Новомышастовской, которая исчезла при загадочных обстоятельствах 24 января 2021 года. Известно, что девочка воспитывается в приемной семье вместе с еще несколькими детьми. По словам матери, исчезновения ничего не предвещало. О том, куда она направилась, родные не знают. К работе подключились не только полицейские и волонтеры, но и следователи.

Виктория Костенко.

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Их до сих пор ищут

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- Я хваталась за проплывающие мимо машины и искала глазами мужа с сыном и свекром, но их нигде не было видно. Меня крутило в бурлящем потоке, как щепку, я больно ударилась о «КамАЗ», - рассказывала Татьяна о той страшной ночи. - Каким-то чудом выбралась на сушу. Потом, когда вода сошла, через МЧС сообщила родственникам, где нахожусь.

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Никита Артеменко.

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