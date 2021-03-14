Видео горящей газовой скважины на Кубани 14 марта 2021: огромный огненный столб и черный дым

Горящая газовая скважина

Огненный столб в высоту – несколько метров. И чёрный дым. Видео горящей газовой скважины на Кубани появилось в сети.

На кадрах видно, как огонь идет из-под земли, образуя клубы черного дыма. Как оказалось, загорелась скважина, которая уже и не используется. Она находится в Абинском районе Краснодарского края, прямо на въезде в Абинск.

Вот, что сообщили в МЧС:

- Загорелась бесхозная, не эксплуатируемая газовая скважина, - рассказал сайту «КП»-Кубань» официальный представитель ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. – Она бурилась в 1949 году для геодезической разведки. При демонтаже данной скважины произошло кратковременное возгорание остатков газа - так называемое факельное горение с последующим горением передвижной буровой на базе автомобиля КРАЗ.

Так выглядит скважина после того, как ее потушили. Фото: Тимур Татьянченко

Никто не пострадал, эвакуировать людей не пришлось. Скважина уже потушена.

На месте побывал и председатель Росгеологии Краснодарского края Тимур Татьянченко:

- Прибыв на место аварии провел консультацию для работников администрации Абинского района о порядке ведения работ по ликвидации накопленного экологического вреда. И рассказал, где и как получить информацию о местах нахождения подобных объектов на территории района.