Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 марта 2021: врач рассказал, будет ли очередная волна COVID-19

Количество заболевших постепенно падает

Количество инфицированных постепенно падает. Если еще в конце прошлого года каждый день было по 180 больных, то сейчас их в разы меньше. Например, 14 марта было зафиксировано 126 случаев заболевания.

Люди стали меньше болеть, в том числе и благодаря вакцинации. В регионе в каждом районе есть пункты вакцинации, где можно сделать прививку. В Краснодаре даже работают мобильные пункты, в которых можно уколоться с 9 утра и до 17 вечера.

Ковидные больницы стали закрывать. Еще три госпиталя перешли в свой обычный режим работы. Но несмотря на то, что количество больных снижается, режим повышенной готовности в крае продлили до конца марта.

А врач-инфекционист рассказал, стоит ли ждать очередной волны коронавируса.

- Никто сейчас точно сказать не сможет, как будут развиваться события дальше, накроет ли нас очередная волна. Но, глядя на то, что происходит в мире, мы стремимся вакцинировать как можно больше людей от коронавируса. Если коллективный иммунитет сформируется больше, чем на половину жителей страны и региона, то о пандемии мы забудем навсегда, - спрогнозировал заместитель главврача краевой инфекционной больницы Игорь Люлин.

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