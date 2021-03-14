111 пожаров за сутки: Кубань накрыли страшные ЧП

Пожарные выезжали на выезды 111 раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воскресенье, 14 марта, уже назвали огненным. Только за один день в Краснодарском крае сгорели несколько квартир, автобус и газовая скважина. По данным МЧС Краснодарского края, в этот день в регионе произошло 111 пожаров. И спасатели назвали этот день одним из самых «жарких» - обычно возгораний меньше.

Ночью сгорел дом в центре Краснодара. Дом на углу Красной и Горького загорелся в час ночи 14 марта. Пожару был присвоен первый ранг опасности. До самого утра спасатели тушили крышу дома. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

А утром пришли новости с улицы Беговой, где сгорел пассажирский автобус. Он курсировал по маршруту №48, и загорелся, когда отъехал от остановки. Никто не пострадал, пассажиры успели покинуть салон.

А после обеда в Абинском районе заполыхала газовая скважина. Огненный столб был виден за несколько километров. Как оказалось, скважина была заброшена.

- Она бурилась в 1949 году для геодезической разведки. При демонтаже данной скважины произошло кратковременное возгорание остатков газа - так называемое факельное горение с последующим горением передвижной буровой на базе автомобиля КРАЗ, - пояснили в МЧС региона.

А к вечеру – снова пожар в многоэтажке. Загорелась квартира на 12 этаже дома по улице Рождественской набережной в Краснодаре. Огонь охватил 50 квадратных метров площади.

- К тушению привлечены от МЧС России 24 человека личного состава и 8 единиц техники, - пояснили в чрезвычайном ведомстве.