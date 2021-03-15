В Новороссийске силач потянул зубами четыре машины

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26-летнему спортсмену Павлу Приходько из Ставрополя «все по зубам». Молодой человек хочет войти в книгу рекордов России. Он планирует в мае этого года в Новороссийске потянуть корабль в 99,7 тонн. Но не руками, а своей челюстью, стиснув зубами канат, привязанный к судну. Такого в стране еще никто не делал. А чтобы осуществить мечту, Павел активно тренируется.

На днях силач потянул в городе-герое сцепку из четырех машин. Он скрепил тросами грузовую «Газель» весом три тонны и три внедорожника - Toyota RAV 4, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 200. Общий вес автомобилей составил 10,6 тонн.

- Я побил свой собственный рекорд. Ранее удавалось сдвинуть 10 тонн. Способность потянуть зубами такой огромный вес заключается в строении челюсти, у меня она особенная, - сказал Павел Приходько.

Спортсмену, который сам весит 70 килограммов, удалось протащить четыре машины в 10,6 тонн на 30 метров. Стоит отметить, что ранее Павел увлекался велоспортом и фотографией. В силовых видах атлет около пяти лет, но на его счету сдвинутые легковые автомобили, внедорожники, КамАЗ, автобус и даже самолет.

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