В Сочи отец с сыном погибли после взрыва электросамоката

Следователи выясняют обстоятельства случившегося

В городе-курорте 15 марта вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома по улице Красноармейской. В плену огня оказалась семья с ребенком. 39-летняя сочинка успела выпрыгнуть из окна второго этажа, это ее и спасло. Женщину поймали прохожие. А 43-летний мужчина и 13-летний мальчик погибли.

Тот самый сгоревший самокат, от которого мог произойти пожар

Соседи рассказали, что перед возгоранием в доме слышали сильный хлопок. Они предполагают, что пожар спровоцировал взрыв элекстросамоката. Техника стояла на зарядке в квартире.

Квартиру после пожара нужно восстанавливать полностью

- Мы с соседями спасали другие квартиры, чтобы огонь не распространился дальше. Пожарные не сразу смогли попасть во двор из-за припаркованных машин. Они тащили шланги от соседнего дома. Погибли люди. Прошу, держите подальше электрические самокаты от жилых помещений, берегите детей, - призвала одна из соседок пострадавших.

Пожар потушили за 25 минут, но это не помогло спасти ребенка и его папу.

- Сообщение о возгорании поступило 15 марта в 04:01. Загорелась квартира в пятиэтажном доме. В 04:25 возгорание было полностью ликвидировано. Огонь охватил 20 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар вспыхнул на втором этаже многоквартирного дома. Сгорели все вещи.

Следователи основной версией случившегося выдвигают – замыкание проводки.

- Стоит отметить, что жизни 39-летней женщины ничего не угрожает. После локализации возгорания в квартире были обнаружены тела мужчины и подростка. В качестве возможной версии произошедшего возгорания следствие рассматривает короткое замыкание. Назначены экспертизы, - сообщили «КП» - Кубань» в СУ СК России по Краснодарскому краю.