На Кубани сворачивают льготную ипотеку: как это повлияет на рынок

Как минимум до июля 2021 года взять ипотеку по сниженной ставке еще можно успеть Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Краснодарский край не попал в число регионов, где может быть продлена программа льготной ипотеки. Оформить кредит под 6,5% на Кубани больше невозможно. Так решил Центробанк России. Это, по словам главы ЦБ РФ, связано с тем, что на фоне восстановления строительного рынка в регионе был отмечен серьезный рост цен. Из списка регионов, в которых программа будет прекращена, также вышли Москва и Московская область, Ленинградская область, Санкт-Петербург.

- Как антикризисная программа она должна быть свернута, - объяснила действия Центрального банка Эльвира Набиуллина. - Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен.

Как минимум до июля 2021 года взять ипотеку по сниженной ставке еще можно успеть. А потом уже не получится.

- Предложение Банка России по продлению программы льготной ипотеки в отдельных регионах основано на двух критериях. Это, прежде всего, наличие достаточного объема предложения жилья и отсутствие значительного роста цен на него. Эти критерии определяют регионы, где можно ожидать положительных результатов от продления программы - поддержки спроса на жилье и повышения его доступности без возникновения ценовых «пузырей», - уточняют в Южном главном управлении Банка России. - Окончательное решение по программе субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам будет принимать правительство РФ.

КОНКРЕТНО

7150 сделок по программе льготной ипотеки было произведено в 2020 году на Кубани.

По количеству жилищных займов регион оказался на третьем месте. В первую десятку регионов страны по объему выданной ипотеки за 2020-й входит Краснодарский край.

54 тысяч ипотечных кредитов предоставили банки жителям региона.

Более 117 миллиардов рублей - общая сумма ссуды. Это наполовину больше, чем в 2019-м.

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

Сложно будет на селе

- С одной стороны, льготная ипотека повышает доступность жилья, с другой - это вызывает спрос среди покупателей, соответственно, растут цены на недвижимость, а это в свою очередь снижает доступность жилья. Получается, замкнутый круг, - говорит заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Александр Полиди. - Но, если вспомнить, изначально эта мера была введена, чтобы смягчить последствия кризиса. Однако сейчас у нас на Кубани рынок недвижимости конкурентоспособный - дома в регионе строятся и много. Потому не думаю, что отмена льготной ипотеки приведет к каким-то серьезным последствиям - жилье по-прежнему будет доступным.

Однако отмена антикризисной меры для некоторых категорий граждан все же будет ощутима, особенно это касается сельской ипотеки.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Будет умеренный рост

- И даже если льготные программы прекратят свое действие, больших просадок не произойдет, поскольку спрос на жилье в Краснодарском крае всегда стабилен, - считает представитель одного из крупных банков Кубани Диана Липинская. - И в 2021 году будет умеренный рост ипотечного рынка Кубани. Что касается сельской ипотеки под 2,5%, то хотя она и пользовалась огромным спросом, в данный момент Минсельхоз РФ не выделяет дополнительных средств для финансирования этой программы, поэтому пока она приостановлена.

СОВЕТ ЗАСТРОЙЩИКА

Скорее покупайте квартиру

- В связи с тем, что летом ожидаются изменения в госпрограмме и это так же касается жилья комфорт-класса, мы рекомендуем не терять время и уже сейчас воспользоваться рекордно-низкими ставками на ипотеку, - говорит руководитель отдела по работе с клиентами одной из строительных компаний Надежда Сапронова.