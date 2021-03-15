Прогноз погоды на апрель 2021 в Краснодарском крае: чего ждать жителям региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температурные качели никак не оставят Кубань. Уже больше месяца метеозависимые жители Краснодарского края мучаются от природных аномалий. За день перепады температур в регионе составляют от 10 до 30 градусов.

Март не стал исключением. Перепады температур в первом месяце весны составляли от 5 до 15 градусов. Вместо палящего солнца и тепла жители Кубани наблюдали метель и лютые морозы

По прогнозам синоптиков, настоящая весна придет на Кубань не раньше второй половины апреля. Температура воздуха уже не будет опускаться ниже плюс 15 градусов, а солнце не будет редким явлением, как в феврале и марте.

Ожидается, что месяц получится дождливым. Осадки будут выпадать всю первую половину апреля, и не только в виде дождя. В предгорье ожидается мокрый снег, но без гололеда. Ночью столбики термометра не опустят ниже плюс двух-четырех градусов.

Позже всего весна наступит на севере Кубани. Например, средняя температура воздуха в станице Кущевской в первой половине апреля составит около 11 градусов выше нуля. Потепление в районе ожидается в третьей декаде месяца.

- По долгосрочным прогнозам, в апреле ожидается среднемесячная температура и норма осадков для времени года. Средние показатели днем составят около 13 градусов выше нуля, ночью – около семи градусов тепла, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.