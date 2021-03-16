Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 марта 2021: в колледжах и техникумах региона нет закрытых из-за COVID-19 групп

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 16 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции постепенно идет на спад. По последним данным, в регионе 123 зараженных. Среди них: двое – это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 40,4 тысяч человек.

- Сейчас 61 пациент находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2134 человек в крае скончались от коронавируса. Сейчас в регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 713,1.

Напомним, что жителям Кубани по-прежнему необходимо соблюдать профилактические меры – носить маски, соблюдать дистанцию, стараться избегать мест массового пребывания людей.

Соблюдение антиковидных мер в учебных заведениях дает свои положительные результаты. В колледжах и техникумах Краснодарского края больше нет закрытых из-за COVID-19 групп. Все учащиеся средних профессиональных образовательных организаций региона занимаются в традиционном формате.

По данным министерства образования, науки и молодежной политики региона, более 75 тысяч студентов в 46 вузах также ушли с дистанционки в офлайн.

Но расслабляться еще не время. 340 студентов высших учебных заведений из-за контакта с заболевшими опасной инфекцией переведены на дистанционный формат обучения. Кроме того, закрыты 8 классов в 6 школах Краснодара, Ленинградского, Туапсинского, Крымского и Белоглинского районов.

В краевом центре на карантине 8 групп в трех детских садах.

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