Разруха и упадок: что скрывается за нарядным фасадом главной улицы Краснодара

Это - центр Краснодара. Достаточно свернуть с улицы Красной и попадаешь совершенно в другой мир Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Ухоженная и преобразившаяся до неузнаваемости улица Красная стала сегодня своеобразной визитной карточкой Краснодара. В выходные и праздничные дни, когда главная улица кубанской столицы оказывается в полной власти пешеходов, она популярна у краснодарцев. Едва ли не каждый житель города считает своим долгом непременно показать Красную в эти дни крайцентра. Многочисленные кафе, магазины, сувенирные лавки, уличные музыканты и художники, самодеятельные артисты, - все это дополняет ее отреставрированными старинными зданиями и благоустроенными скверами.

Улица Красная нарядная в любое время года Фото: Варвара ДЫМ

Но, увы, это лишь фасад, который не стыдно показывать многочисленным посетителем Краснодара. А вот что скрывается за ним? «Комсомолка» отошла буквально пару метров от главной улицы и попала в совершенно другой город.

Особняк преткновения

Внутри самых что ни на есть центральных кварталов города можно встретить не только чудом уцелевшие до сих пор «шанхайские» дворы, но и полусгоревшие и покосившиеся от времени турлучные сараюшки, заросшие кустарники долгострои, а то и вообще «графские развалины» в виде снеснесенных наполовину зданий зданий . И это все тоже будет «исторический центр» Краснодара.

Одна из таких «живописных картин» - в сотне метров от здания краевой администрации. Это квартал, ограниченный улицами Гимназической, Рашпилевской, Гоголя и Красной.

Дом Книги с улицы Красной Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Со стороны Красной эти развалины прикрывает своим фасадом красавец Дом Книги, а с Рашпилевской - жилой дом врача Рохлина - памятник архитектуры начала 20 века. А вот что внутри….

Развалины во дворе Дома Книги Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Внутри этого квартала когда-то располагалось двухэтажное здание рабочего общежития, несколько жилых квартир и административных помещений. Строения, скрытые от посторонних глаз Домом Книги, представляют из себя унылое зрелище. Поэтому не случайно этот квартал в 2005-2007 годах одним из первых был занесен в адресную программу реконструкцию исторической части города. Мэрия Краснодара передала его в аренду одной группе компаний под строительство на месте убогих лачуг элитного жилкомплекса. Но проект так и не дошел до его реализации. Камнем преткновения перед инвестором стал дом врача Рохлина - объект историко-архитектурного наследия, который находится под охраной государства.

Жильцы центра города берут воду в этой колонке во дворе дома на Рашпилевской, 50 Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

- С 2007 по 2010 годы мы «бились» за этот квартал, - вспоминает Николай Петриков, бывший гендиректор строительной компании, которая была ликвидирована в 2010 году. - В этом квартале была не столько в доме Рохлина, но и в тех условиях, которые поставили перед инвестором. Они были совершенно невыгодными. С инвестора требовали огромные деньги. Хотя мы успели построить два дома и переселить более 120 семей из ветхого и аварийного жилья. С Рашпилевской тоже несколько семей переехали в новые квартиры. Так за тот дом, что мы построили для переселения, с нас потребовали еще и годовую аренду за гектар земли в размере 40 млн. Мы отказались от участия в программе реконструкции Краснодара.

И, судя по всему, за Домом Книги так никто и не навел порядок.

Развалины во дворе Дома Книги Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Пока не клюнет огненный петух

Бывшее общежитие на Рашпилевской, 48, которое после расселения облюбовали бездомные и прочие «деклассированные элементы», горело дважды. Последний раз - в 2017 году. Тогда расчет МЧС быстро справился с огнем, не дав ему распространиться на заселенную часть двора и офисные здания. Лишь спустя четыре года после этого злополучное строение решили снести. Но и в ходе работ по демонтажу полусгоревшего здания и прилегающих к нему ветхих построек не обошлось без проблем. Дело в том, что одна из стен сносимого общежития тесная примыкала к стене жилой квартиры по улице Гимназической, 59.

Хозяйка квартиры с улицы Гимназической Ирина Сергеева показывает, что стало со стеной ее квартиры после сноса соседнего строения. Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

- Я не знаю, что там за специалисты работали, но разбирается они здесь стены очень неаккуратно, - сокрушается хозяйка квартиры с улицы Гимназической Ирина Сергеева. - Чуть не повредили техникой газовую трубу, порвали водопровод. У меня дом ходуном ходил! Они что, не знали, что здесь еще люди живут? И вообще, эти сараи давно пора было сносить, а они только сейчас спохватились.

Ирина в старом одноэтажном доме занимает двухкомнатную квартиру вместе с сыном и больным мужем. Удобств никаких. Туалет и вода - все во дворе. И в центре города! Она говорит, что о переселении уже и не мечтает. Жилье у нее в собственности, поэтому планирует самостоятельно обустроить удобствами квартиру.

Во дворе дома по Рашпилевской, 50 стоит довольно необычный двухэтажный особнячок, с забором и палисадником. В этом доме живет пенсионерка Любовь Петровна Судник.

Домик краснодарской пенсионерки на улице Рашпилевской Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

В отличие от Ирины, она очень хотела бы переехать в новую квартиру, но ее жилье не признают аварийным. Гораздо меньше повезло владельцам особняка на улице Красноармейской, 91.

Внутренний двор на Красноармейской, 91. На дальнем плане – отель Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Здесь в какой-то сотне метров от фешенебельного отеля и на таком же расстоянии от здания мэрии в ночь на 20 декабря 2020 года произошел сильный пожар. Выгорел весь двор, а исторический особняк лишился кровли. И это после долгих лет реставрации здания, построенного в начале прошлого века.

- Мы в этот дом въехали еще в начале 2000-х, - рассказывает директор краснодарского филиала юридической фирмы Вадим Блошенцев. - Сразу поняли, что здание необычное, и стали по крупицам собирать о нем информацию: изучали архивы, запрашивали данные в разных структурах. В общем, хотелось аккуратно подойти к вопросу реставрации особняка, чтобы максимально сохранить исторический облик.

Фасад дома на Красноармейской, 91 Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Самой тяжелой, говорит Вадим, оказалась работа по очистке кирпичных стен здания от векового слоя краски. Стремились сохранить первозданный вид. Пришлось потрудиться и над восстановлением чугунного литья - крыльцом и навесом.

В общем, за несколько лет юристам удалось привести особняк в божеский вид, но декабрьский пожар едва не свел на нет их усилий.

Конечно, «жилой дом начала ХХ века» - с таким названием особняк на Красноармейской, 91 занесен в региональный реестр памятников архитектуры - это не самый выдающийся шедевр строительства в Екатеринодаре. Даже историки не знают точной даты постройки этого дома.

- Дата постройки - начало XX века, а вот более точные цифры мы, скорее всего, уже никогда не узнаем, в архивах просто нет никаких документов, - говорит сайту «КП»-Кубань» историк-урбанист Андрей Чугунов. - А вот сам дом когда при принадлежал купцу 1-ой гильдии Владимиру у Сокольскому. Он был хлеботорговцем. Но многие крупные хлеботорговцы Екатеринодара начинали свою деловую карьеру в качестве скупщиков. Часто они прибегали к обману «в цене и при ссыпке хлеба» - использовали неосведомленность крестьян о последних ценах на сельскохозяйственную продукцию, широко практиковали выдачу ссуд под будущий урожай, расплату товарами. Отсутствие широкой сети комиссионных контор для сбыта хлеба, доступного кредита, правильной классификации зерна, огромный недостаток зернохранилищ вынуждали мелкого производителя продавать свой хлеб по предложенным ему скупщиком низким ценам. Так и Сокольский постепенно сколотил немалый капитал, скупая хлеб в окрестностях своего хозяйства, который вложил потом в мукомольное и маслобойное производства. Ему принадлежали маслобойный завод, мельница, большие земельные участки, недвижимость в Екатеринодаре.

Внутренний двор на Красноармейской, 91 Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Многие бесценные для истории города памятники архитектуры сегодня уже безвозвратно утрачены. Например, непонятно, что будет с домом врача Рохлина. Сейчас там интим-салон, а с фасада здания почему-то исчезла табличка, надпись на которой свидетельствовала о том, что здание историко-архитектурным памятником регионального значения. Похоже, что дом остался без хозяина, но пока стоит.

Дом Рохлина. В нем нынче находится интим-магазин Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

А вот два старейших в Краснодаре здания - жилой дом и баня купца Лихацкого сейчас не так великолепны, как были много лет назад.

Баня Лихацкого Фото: Сергей ЛАДОЖСКИЙ

Сейчас в отреставрированном здании - офис крупного банка. Но ведь для исторической памяти важен не только фасад, но и то, что находится за ним.

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