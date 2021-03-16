Как уроженец Саратова и московский хореограф стал главным режиссером Музыкального театра Краснодара

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Он родился в закрытом военном городке.Постановщик в нем проснулся еще в детском саду. Затем были театральный факультет Саратовской консерватории и режиссерский курс знаменитого Романа Виктюка в ГИТИСе. Выпускника оставили преподавать в столице. Параллельно учился современному танцу в США.

С 2003 года стал сотрудничать с Краснодарским музыкальным театром как хореограф. И скоро стал творческим руководителем коллектива. Шесть лет назад он назначен главным режиссером и балетмейстером.

В программе «Все свои» заслуженный деятель искусств Кубани Александр Мацко расскажет, почему выбрал провинцию и танцует ли он на улице.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.

Трансляция эфира: https://youtu.be/ricEgfolOj4