Как уроженец Саратова и московский хореограф стал главным режиссером Музыкального театра Краснодара

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Фото: Архив "КП"
Он родился в закрытом военном городке.Постановщик в нем проснулся еще в детском саду. Затем были театральный факультет Саратовской консерватории и режиссерский курс знаменитого Романа Виктюка в ГИТИСе. Выпускника оставили преподавать в столице. Параллельно учился современному танцу в США.
С 2003 года стал сотрудничать с Краснодарским музыкальным театром как хореограф. И скоро стал творческим руководителем коллектива. Шесть лет назад он назначен главным режиссером и балетмейстером.
В программе «Все свои» заслуженный деятель искусств Кубани Александр Мацко расскажет, почему выбрал провинцию и танцует ли он на улице.
Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997.
Трансляция эфира: https://youtu.be/ricEgfolOj4