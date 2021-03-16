Дожди зарядят на неделю: Кубань снова окажется под властью страшного циклона

На Кубань надвигаются ливни Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Кубань возвращаются дожди и ветер. По прогнозам синоптиков, всю неделю регион будет заливать.

- Как минимум до четверга, 25 марта, в крае будут идти дожди, - говорят метеорологи.- Больше всего достанется Краснодару – город будет заливать с вероятностью 80%.

Но несмотря на то, что будет мокро, морозов пока не ожидается. Даже ночью будут плюсовые температуры в Краснодаре и на юге Кубани. Особенно тепло будет на побережье – в Сочи, Анапе и в Геленджике.

Краснодарский край уже начали заливать дожди. Фото: Яндекс погода

На курортах воздух прогреется до 18 тепла. Но тоже будут идти дожди. В Сочи 18 и 19 марта дожди зарядят на весь день, в эти дни будет немного прохладно – до 9 тепла. Но уже с 22 марта на курорт придет потепление – воздух прогреется до 15-18 тепла.

А вот в Краснодаре самый теплый день будет 17 марта. В городе прогнозируют до 15 тепла. Ночью – плюс шесть. Хотя 17 марта на город обрушатся ливни с грозами.

В Анапе и Геленджике разгуляется ветер. Он будет достигать 20 метров в секунду.

А тем временем синоптики составили прогноз погоды на апрель 2021. Во второй месяц весны жители Кубани также же ощутят на себе все капризы природы.