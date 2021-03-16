«6 лет в сексуальном рабстве»: Школьный педагог спасла ученицу от отца-извращенца

Фото: соцсети

Ирина и Михаил Фощенко (имена изменены - Авт.) около 10 лет прожили в браке. В семье с разницей в семь лет родились две прекрасные девочки. Но в какой-то момент супруги поняли, что не сходятся характерами – они разговаривали на разных языках, и все чаще выяснения отношений заканчивались криками и битьем посуды. Дальше ком семейных разладов докатился до развода. Вместе с имуществом поделили и детей… Старшая уехала с мамой на Украину, младшая осталась с отцом в небольшом городе Краснодарского края – Славянске-на-Кубани.

Михаил сам, как одинокий отец, отправлял 7-летнюю дочь в первый класс. Местные жители любовались девочкой – она приходила в школу всегда в опрятной выглаженной форме и с умело завязанными бантами.

Фото: соцсети

Но спустя шесть лет благодаря учительнице вскрылся кошмар, о котором никто и не догадывался. Уже 13-летняя девочка рассказала, что все эти годы жила в сексуальном рабстве.

- В марте поступило сообщение от учительницы школьницы, которая учится в шестом классе. Она рассказала, что девочка пришла в школу заплаканная и в синяках. Ее шампуром избил родной отец. Он колотил ребенка по голове, рукам и ногам. Позже девочка сама рассказала, что с 2015 года она подвергалась сексуальным домогательствам и развратным действиям со стороны отца, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Мужчина ранее не был судим, работает обычным грузчиком. Делом сейчас занимаются следователи, они выясняют, не нафантазировала ли девочка. Если информация о домогательствах подтвердится, то отцу грозит тюрьма. Не исключено, что ребенок после случившегося будет передан матери.

- Территориальным следственным отделом СКР по краю по данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - добавили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

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