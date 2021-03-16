В Сочи спасатели третий день ищут мужчину, который пропал в море

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России

В Сочи уже третий день спасатели ЮРПСО ведут поиск мужчины в акватории Черного моря. 25-летний молодой человек бесследно исчез на территории пляжа санатория «Салют».

- Информация о том, что парень пропал поступила оперативным дежурным Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в субботу, 13 марта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Утром 14 марта началась спасательная операция. В 9:30 сотрудники Центрального подразделения ЮРПСО вышли на спасательном катере «Наутилус» в указанный район поиска. Водолазы обследовали дно моря по пляжной линии от санатория «Салют» до мыса Уч-Дере. Они спускались под воду восемь раз. Поиск велся на траверзе, примерно в 50-70 метров от берега. Спасработы были приостановлены с наступлением темноты.

15 марта поиск был продолжен. Сотрудники МЧС обследовали акваторию моря от пляжа «Санта-Барбара» до поселка Дагомыс на удалении до 5 километров от береговой полосы.

Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России

- Утором 16 марта спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС возобновили поисковые работы, но, к сожалению, они так и не дали результатов, - уточнила представитель пресс-службы. - На данный момент к поиску привлечено три человека и одно плавсредство.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала о трагедии в Сочи в феврале 2020 года. Это случилось вечером 25 февраля. Двое школьников в сочинском поселке Лазаревском смыло волной в море. Как позже выяснилось, ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море.

По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло волной. Спустя месяц, удалось обнаружить тело только одного из подростков.

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Его друга до сих пор не обнаружили. В поисковой операции были задействованы группы сотрудников МЧС на берегу, а также техника - вертолеты, катера и квадрокоптеры. Общая численность поисковиков была 260 человек (продолжение)

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