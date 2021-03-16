«Прибавили два года»: Суд усилил наказание владельцу и арендатору шашлычной, где при пожаре погибли 11 человек

Фото СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Краснодарский краевой суд усилил наказание владельцу и арендатору в Сочи по делу о пожаре, в котором погибли 11 человек. Двое мужчин признаны виновными по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Суд рассмотрел уголовное дело в апелляционном порядке. Потерпевшие подали жалобы на приговор Адлерского районного суда.

Напомним, что трагедия произошла в Адлере летом 2018 года. В кафе-шашлычной загорелась электропроводка. Из-за строительных нарушений огонь быстро распространился на соседний трехэтажный самострой. В результате пожара в кафе погибло четыре человека, в здании рядом - 7 человек (приезжие из Осетии, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей). Среди погибших был 8-летний ребенок.

Установлено, что один из подсудимых – 36-летний мужчина в период с 2010 по 2013 годы на земельном участке в Адлерском районе с нарушением требований законодательства самовольно возвел и укомплектовал электрическим оборудованием торговый павильон. В помещении он организовал заведение общепита, не соответствующее противопожарным нормам. В 2015 году мужчина сдал объект в аренду второму, 54-летнему подсудимому, который оборудовал в нем летнее кафе.

В марте 2020 года приговором Адлерского районного суда подсудимые были признаны виновными, им назначили 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении каждому. Приговор был обжалован в апелляционном порядке в Краснодарском краевом суде.

- Решением суда апелляционной инстанции приговор Адлерского районного суда изменен, подсудимым назначено наказание - 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи осудили владельца и арендатора шашлычной, где при пожаре погибли 11 человек

В Сочи владелец и арендатор незаконного кафе-шашлычной получили сроки - по шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Суд признал мужчин виновными в причинении смерти по неосторожности (продолжение)

В Сочи начался суд над владельцем шашлычной, из-за пожара в которой погибли 11 человек

Пожар случился 30 июля, в трехэтажном жилом доме на улице Просвещения, 81 в Адлере. Утром соседи напротив заметили черный дым, который валил из здания, и позвонили спасателям. Пожар был такой силы, что его тушили 62 спасателя и 19 единиц техники. К счастью, пламя удалось потушить за два часа. Только потом следователи выяснили, что огонь перекинулся с шашлычной, которая стояла неподалеку (подробности)