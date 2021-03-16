Бесплатно и за 15 минут: в Краснодаре появился сервис доставки продуктов «Самокат»

В Краснодаре представили новый сервис. Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Сервис доставки продуктов питания «Самокат», входящий в экосистему Сбербанка, начал работать в Краснодаре.

— На протяжении долгих лет Сбер является надежным партнером администрации Краснодарского края, мы вместе реализуем много проектов, - сказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель. - Вы меняете модели поведения, внедряете новые сервисы, цифровые технологии, это сберегает время и становится важным для жителей региона.

С 16 марта жители города смогут получать необходимы товары практически мгновенно.

- За товарами мы до сих пор ходим в магазин, теряя время в очередях, в дороге, в процессе самой покупки. В ожидании мы находимся и заказывая товары в интернет-магазинах. Как правило, товары получаем лишь на следующий день, да и то курьеры предлагают «окна», когда смогут доставить заказ, - говорит основатель онлайн-ритейлера «Самокат» Вячеслав Бочаров. - Но, чтобы налить стакан воды, достаточно открыть кран, чтобы включить свет - нужно щелкнуть кнопку. Мы задались идеей создать такой сервис, чтобы покупку можно было осуществить здесь и сейчас. То есть хотим построить такой «товаропровод», который позволит получать продукты мгновенно.

Как объяснили создатели сервиса, краснодарцы смогут заказать продукты питания, напитки, бытовую химию, косметику и сопутствующие товары. На витрине, к слову, представлены товары от самых разных производителей, но большая часть, конечно же, кубанских.

Доставка для всех покупателей абсолютно бесплатно. Причем это не зависит от количества товаров или суммы.

На презентации сервиса присутствовал мэр Краснодара Евгений Первышов. Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Что же касается времени, то встречать курьера можно уже через 15-30 минут после оформления заказа. Как объясняют создатели «Самоката», сэкономить время на доставке удалось благодаря тому, что в городе открылись порядка 20 дарк-сторов (магазин-склад для курьеров — Авт.). Все товары здесь заранее готовят, проверяют и сортируют, так что времени на сборку заказа уходит минимально - около 2-3 минут.

- На данный момент мы покрываем абсолютно все районы Краснодара, так что сервис доступен каждому. Более того, мы в ближайшее время хотим охватить еще и поселок Яблоновский, - добавляет Вячеслав Бочаров.

По словам главы Краснодара, открытие нового сервиса позволит не только сэкономить время жителей города, но и создать новые рабочие места.

- Благодаря проекту до конца этого года тысячи краснодарцев смогут трудоустроиться, - отметил мэр города Евгений Первышов. - А наши производители получат новые возможности для выхода на рынок.

КОНКРЕТНО

Заказать экспресс-доставку можно с 08:00 до 23:00 через мобильное приложение Самокат, входящее в экосистему Сбер.

— СберБанк развивается в рамках клиентоцентричной экосистемы. На данный момент мы предлагаем жителям края более 120 услуг и сервисов в разных индустриях и сферах. Цифровые сервисы Сбера призваны решать бытовые вопросы, экономить деньги и время наших клиентов, — говорит управляющая ПАО СберБанк по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко. - Краснодар стал первым городом на Юге России, жители которого смогут воспользоваться экспресс-доставкой Самоката. С его помощью еще большее количество семей смогут освободиться от хлопот и потратить время на что-то более важное.