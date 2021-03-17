Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Адыгее

Ведется следствие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника ИГИЛ*– организации, запрещенной на территории России. По данным спецслужбы, мужчина готовил теракт в Адыгее.

- На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

При обысках дома у террориста нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг организации, а также карту Майкопа. На местности были помечены объекты террористических устремлений.

Также в мобильных телефонах задержанного силовики обнаружили много информации террористического характера, в том числе различные инструкции к действиям. У самого исламиста были поддельные миграционные документы.

Мужчина уже признался в намерениях, он рассказал, что готовил теракт в одном из торговых центров Майкопа. По его словам, таким образом он хотел отомстить "за братьев ИГ*".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства, готовящегося теракта, а также устанавливаются другие возможно причастные к преступлению лица.

* - террористическая организация, запрещенная в РФ

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