Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Адыгее

Ведется следствие
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника ИГИЛ*– организации, запрещенной на территории России. По данным спецслужбы, мужчина готовил теракт в Адыгее.
- На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
При обысках дома у террориста нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг организации, а также карту Майкопа. На местности были помечены объекты террористических устремлений.
Также в мобильных телефонах задержанного силовики обнаружили много информации террористического характера, в том числе различные инструкции к действиям. У самого исламиста были поддельные миграционные документы.
Мужчина уже признался в намерениях, он рассказал, что готовил теракт в одном из торговых центров Майкопа. По его словам, таким образом он хотел отомстить "за братьев ИГ*".
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства, готовящегося теракта, а также устанавливаются другие возможно причастные к преступлению лица.
* - террористическая организация, запрещенная в РФ
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