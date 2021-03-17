До нового суда: Почему обвиняемого в убийстве 8-летней девочки отпустили домой

Николай Мишин

64-летний Николай Мишин снова стал главным подозреваемым в убийстве 8-летней Софии Тутиной (имя и фамилия ребенка изменены по требованию законодательства - авт.).

София пропала 20 июня 2016 года. В тот день с самого утра девочка ушла с папой покататься на комбайне, но домой не вернулась. Спустя уже несколько часов полицейские, следователи и просто неравнодушные прочесали местность вдоль и поперек. Но ребенок бесследно исчез. А спустя 4 года на стенах домов начали появляться странные схемы. Расшифровав их, оперативники опешили - чертеж привел к могиле девочки. А почерковедческая экспертиза - как казалось, к убийце, Николаю Мишину.

Девочку искали 4 года Фото: Ева МУР

Вчера, 16 марта, Третий апелляционный суд в Сочи отменил оправдательный приговор в отношении него и отправил уголовное дело на новое рассмотрение в новом составе суда первой инстанции.

А потом по чертежам Мишина нашли ее останки. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Проще говоря, Мишина снова будут судить за убийство ребенка.

В заседании и гособвинитель, и адвокат семьи убитой девочки настаивали на немедленном задержании Мишина.

- Он психанет на отмену приговора и снова кого-нибудь убьет, - говорил в суде представитель семьи.

Однако до нового разбирательства Мишина отпустили домой.

Дом убитого ребенку находится через забор с домом Мишина Фото: Ева МУР

- Мне понятна мотивация суда в этом случае. В первый раз присяжные видели его в клетке. Он показался им несчастным старичком-боровичком, который попал за решетку случайно. Поэтому, возможно, для более объективной картины он побудет пока дома. А следствие и гособвинение должно будет представить доказательства его вины, - пояснил "КП" - Кубань" адвокат Алексей Аванесян.

Впрочем, он не исключает, что в ближайшее время Мишину все-таки изберут меру пресечения.

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