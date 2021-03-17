Александр Мацко: С детства знал, что буду режиссером

Александр Мацко Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Еще ребенком он стал выступать и ставить представления в ДК закрытого военного городка. В эфире Александр рассказал, как подростком ездил за много километров на все спектакли областного театра.

Был студентом в Саратове, Тамбове и в Москве. Говорит, что после Школы Романа Виктюка ему в профессии ничего не страшно.

С 2003 года Мацко работает в творческом объединении «Премьера». Поставил на краснодарской сцене и в российских театрах около 40 спектаклей. Выступает за синтез жанров. Его версия лайт-оперы «Гоголь. Чичиков. Души» выдвигалась в трех номинациях на российскую театральную премию «Золотая маска».

Затронули в программе и чувствительные темы - дистанция между руководителем и артистом, конфликты и награды.

Режиссер рассказал в программе о том, как артисты работали в карантин, и какие премьеры скоро увидят зрители на сцене Музыкального театра. Это будут «Ночь в опере-2. Фабрика грёз», оперетта «О, Баядера!», балет-война «Мир». А еще театр начал репетиции нового мюзикла «Труффальдино».

Тайм-коды:

00:41 – представление гостя

00:51 – о творческом детстве в закрытом военном городке

03:21 – про отношение родителей к выбору профессии

05:30 – про Саратов

08:30 – про знаменитых актеров-земляков и мечты о театре

09:14 – про общее у Саратова друзей

09:55 – про местные говоры

10:33 – мини-викторина «Так отож!»: что в станицах называли словом «чаща»

11:47 – звонок слушателя

13:40 – как попал учиться к Роману Виктюку

16:09 – о спектаклях Виктюка

17:50 – о том, как попал на работу в Краснодар

19:31 – «Я буду делать из вас людей» - как и чему учил Виктюк

20:23 – звонок слушательницы: можно ли продлевать постановки и что нового появится

23:33 – спектакли разных жанров и в разных городах

24:38 – про смешение жанров, про лайт-оперу «Гоголь. Чичиков. Души»

26:17 – имя-отчество. Про дистанцию и субординацию

29:17 – как руководит постановщик и конфликты

31:21 - историческая рубрика «Любо знаты»: про опросник Федора Щербины в 1904 году

32:00 – про настоящих казаков и Кубанский хор

33:08 – про художественную критику

34:27 – вопросы из вотсапа: какую постановку считает самой удачной

35:02 – видел ли спектакли краснодарской студии «Воздух»

36:05 – о какой награде мечтает?

37:04 – каким видит театр через пять лет? Нужна ли самостоятельность Музыкальному театру

38:21 – как влияет бюджет на постановки

39:10 – про влияние пандемии и возможности онлайн

41:31 – ответ на вопрос викторины «Так отож»

41:51 – премьеры весны в Музыкальном театре

42:57 – про Краснодар

43:42 – про суеверия

43:57 – где Мацко можно встретить чаще всего

44:14 – про готовку и любимую окрошку