Смартфоны и платья: что краснодарцы покупали в интернет-магазинах в 2020 году

Из-за пандемии онлайн-торговля увеличилась в несколько раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За время пандемии коронавируса аудитория онлайн-магазинов в России увеличилось больше чем на 15 миллионов человек. Такого притока покупателей ритейлеры ждали бы еще десять лет. В начале 2020 года услугами онлайн-магазинов пользовались около 60 миллионов человек. Уже к лету 2020 года эта цифра перевалила за 70 млн, и она продолжает расти.

Из-за карантина люди были вынуждены отказаться от посещений магазинов и ушли в онлайн. Сейчас в интернете продается все: от продуктов и лекарств, до автомобилей и квартир.

В 2020 году Краснодар вошел в десятку рейтинга по активности на онлайн-платформах. Первое и второе место в списке заняли Москва и Санкт-Петербург.

Самыми популярными товарами у жителей краевого центра стали предметы бытовой техники – около 50% от общего объема покупок. На втором месте оказались смартфоны (33%), на третьем – одежда (18%). Чаще всего краснодарцы приобретали куртки, платья, джинсы и кроссовки.

Самым популярными телефонами у жителей краевого центра стали Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi POCO X3 и Apple iPhone XR, которые уходили с прилавков в среднем за 13 812, 17 460 и 44 990 рублей соответственно.

Среди предметов бытовой техники выбились в лидеры блендеры, утюги, фены и электробритвы. Они пользовались наибольшим спросом у краснодарцев. Самым продаваемым феном стала модель Soocas H3S (в среднем 3000 рублей), средством для бритья – фотоэпилятор DCOVOR 999999 Flashes (2700 рублей), блендером – REDMOND RHB-2913 (3290 рублей).

Самой продаваемой одеждой стали пуховики NINETYGO с функцией подогрева (в среднем 9000 рублей), шубы из искусственного меха UPPIN (в среднем 3000 рубле) и платья Toppies (в среднем 1500 рублей), а также женские джинсы, футболки и белые кроссовки.