Ипотеке на Кубани прогнозируют рост

В мероприятии приняли участие представители банков, застройщиков и государственных органов. Фото предоставлено компанией Dogma

Ипотека была и остается одним из важнейших банковских продуктов для жителей Кубани. В регионе все еще строятся огромные объемы жилья, ежегодно сюда переезжают десятки тысяч россиян, поэтому вопрос доступности этих квадратных метров всегда актуален. Как банки и застройщики пережили непростой 2020 год? Не просела ли выдача ипотеки? И чего ждать в 2021 году? Ответы на эти и многие другие вопросы прозвучали во время дискуссионного клуба «Комсомольской правды» – Кубань», посвященного тенденциям рынка жилищного кредитования.

Дмитрий Микуцкий, начальник отдела анализа в области долевого строительства департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края. Фото: Сергей Мозольков

Эскроу берет свое

Общую картину в долевом строительстве обрисовал начальник отдела анализа в области долевого строительства департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Дмитрий Микуцкий. По его словам, всего в рамках ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве» в крае сейчас возводится 809 объектов. Строится 13,5 млн кв. м жилья (больше 179 тыс. квартир). Притом что в период связанных с пандемией ограничений темпы строительства несколько снизились, а стоимость квадратного метра возросла по объективным причинам – стройматериалы подорожали, плюс не хватало иностранной рабочей силы, которая задействована у застройщиков на объектах.

Все больше жилых комплексов в крае строят уже с применением механизма эскроу-счетов, при котором деньги покупателей квартир аккумулируются на счете в банке, а застройщик получает их лишь после ввода домов в эксплуатацию. Впрочем, как считает Дмитрий Микуцкий, от использования этой схемы выигрывают и девелоперы, поскольку могут рассчитывать на стабильное и недорогое финансирование.

Елена Бакуменко, бизнес-лидер банка «Открытие» в Краснодарском крае. Фото: Сергей Мозольков

Спрос на диджитал

Дальше слово взяли представители кредитных организаций края. По словам бизнес-лидера банка «Открытие» в Краснодарском крае Елены Бакуменко, для банков 2020 год прошел не так болезненно, как для многих других коммерческих предприятий, поскольку через них проходили основные объемы господдержки. Что касается розничного кредитования, то ипотека осталась его драйвером.

– В прошлом году мы увеличили объем выдачи ипотечных кредитов в 2,4 раза, до 4,2 млрд рублей. Во многом это удалось благодаря «Госпрограмме-2020» со ставкой 5,85%. Также популярностью пользовалась льготная семейная ипотека – для пар, в которых с 2018 года родился второй или последующий ребенок. На две этих программы пришлось 45% общего объема ипотечных выдач банка в Краснодарском крае, – привела цифры Елена Бакуменко.

Тем не менее банк активно развивает и собственные программы. Так, в 2021 году появилось два новых продукта. «Ипотека Плюс» подразумевает, что, если клиент первоначально заплатил сумму больше, чем запросил в рамках ипотеки, то он может взять дополнительные средства на ремонт квартиры или на другие цели по той же ипотечной ставке. А «Нецелевой ипотечный кредит» предполагает выдачу денег с залогом в виде квартиры, что актуально для людей, у которых приобретаемое жилье – не единственное.

Главным трендом прошлого года, по мнению Елены Бакуменко, стал рост популярности цифровых каналов, особенно в четвертом квартале, когда каждая третья ипотека заводилась жителями Кубани удаленно – через кол-центры, интернет-порталы и мобильные приложения.

Также Елена Бакуменко озвучила требования, которые банк предъявляет к партнерам-застройщикам. По ее словам, «Открытие» сотрудничает с широким кругом девелоперов и их объектов, что стало возможно благодаря большой филиальной сети. Чтобы стать партнером банка, застройщик должен иметь в «портфолио» не менее 15 тыс. кв. метров сданного в строй жилья и работать только в рамках ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве».

– Хотелось бы отметить, что, если в 2019 году у большинства девелоперов финансовая документация не соответствовала требованиям банка, то сейчас ситуация в корне другая. Застройщики довольно быстро приспособились к новым условиям, и сегодня никаких проблем в процессе совместной работы не возникает, – прокомментировала Елена Бакуменко.

Финансовые условия для строительных компаний также весьма лояльные. Если квартиры в жилом комплексе продаются быстро и аккумулируется большая сумма на эскроу-счетах, то и процентная ставка для застройщика снижается пропорционально ей и может достигать всего 1%.

Согласно прогнозу аналитиков банка «Открытие», в 2021 году рост объема выдачи ипотеки продолжится, хотя и немного замедлится. Предположительно, по итогам года он может составить 35-40%.

Диана Липинская, директор краснодарского филиала банка «Центр-Инвест». Фото: Сергей Мозольков

2020-й превзошел ожидания

Директор краснодарского филиала банка «Центр-Инвест» Диана Липинская обратила внимание на то, что социальный эффект от действия государственных программ был немного снижен по независящим от банков причинам. Ипотека «подогрела» спрос, и цены на недвижимость в Краснодарском крае выросли еще больше.

Тем не менее на протяжении последних двух лет именно ипотека была драйвером розничного кредитования в регионе.

– Изначально мы планировали нарастить ипотечный портфель в 2020 году на 10-15%, но результат превзошел ожидания – по итогам года показатель составил 25,5%, то есть портфель вырос на четверть, – пояснила Диана Липинская. – Несмотря на то, что наш банк является региональным, сегодня он 17-й по объемам выдаваемой ипотеки в стране.

Среди знаковых тенденций на ипотечном рынке Диана Липинская назвала сокращение доли средств, выдаваемых на покупку вторичного жилья – в связи с ростом популярности «первички».

Другая важная тенденция – диджитализация банковских услуг. Кредитные организации и раньше активно цифровизировали свои сервисы, но пандемия стимулировала людей активнее ими пользоваться.

– Благодаря этому банки и застройщики быстро перешли на работу в «цифре», сейчас до 90% заявок в банке обрабатываются онлайн. В 2021 году финансовые организации будут налаживать дистанционное взаимодействие с МФЦ и полностью регистрировать сделки в онлайне, – считает Диана Липинская.

Рассказывая о продуктах, она уточнила, что «Центр-Инвест» сегодня является одним из банков, предлагающих клиентам «Накопительную ипотеку» – продукт, чье создание было инициировано министерством строительства и ЖКХ Краснодарского края. Его суть в том, чтобы за счет открытия вклада помочь людям накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Часть средств при этом начисляется государством. По словам Дианы Липинской, как правило, люди очень быстро накапливают нужный объем денег и приходят за ипотекой. В данный момент программа пользуется большим спросом у населения.

– Мы, конечно же, развиваем и собственные ипотечные программы, которые также востребованы у жителей Краснодарского края. Сейчас людям важны такие параметры работы банка, как быстрое одобрение, возможность прийти в финансовую организацию всего один раз для заключения сделки, а также отсутствие комиссий и обязательной страховки. Все это мы готовы предложить, – рассказала Диана Липинская.

Представитель банка «Центр-Инвест» также прогнозирует в 2021 году умеренный рост ипотечного рынка Кубани. И даже если льготные программы прекратят свое действие, больших просадок не произойдет, поскольку спрос на жилье в Краснодарском крае всегда стабилен.

– Кроме того, государство рассматривает возможность поддержки коттеджного строительства. Конечно же, в нашем регионе такие программы будут весьма востребованы, поскольку люди предпочитают жить на земле, – добавила Диана Липинская.

Что касается сельской ипотеки под 2,75%, то данная программа была приостановлена на первые два месяца 2021 года, с марта Министерство сельского хозяйства РФ возобновило финансирование и восстановило лимиты. Так что в ближайшее время в банке будет возобновлен прием заявок.

Юлия Рубцова, отдела развития продаж Управления залогового кредитования розничных клиентов Банка РНКБ. Фото: Сергей Мозольков

Ипотечный портфель удвоился

Директор отдела развития продаж Управления залогового кредитования розничных клиентов Банка РНКБ Юлия Рубцова отметила, что спрос на жилье на первичном рынке подстегнул не только переезд на Кубань людей из других регионов.

– В рамках программ «Господдержка-2020» и «Семейная ипотека» наш банк выдал в 2020 году более 2,5 тысячи кредитов на общую сумму 6,2 млрд руб. Снижение ставок по ипотечному кредитованию сделало доступным ипотечные кредиты большему количеству граждан, что позволило реализовать отложенный спрос на приобретение квартиры, – констатирует Юлия Рубцова.

В итоге в 2020 году РНКБ практически удвоил свои ипотечные показатели, кредитный портфель вырос с 17 до 31 млрд рублей. По словам представителя банка, это стало возможно благодаря технологичности финансовой организации, так как обработка ипотечных заявок на 35% ушла в онлайн-сервисы – сейчас они поступают либо через личный кабинет партнера, либо через онлайн-анкету на сайте банка. Другим фактором стала лояльность РНКБ к оценке платежеспособности клиента – прочих заградительных требований банк не устанавливал.

Кстати, по оценке Юлии Рубцовой, программа «Господдержка-2020» позволила приблизить продажи кредитов на приобретение жилья на первичном рынке к объемам выдач на приобретение жилья на вторичном рынке. В частности, в последние полгода в РНКБ увидели увеличение количества сделок именно на первичном рынке. При этом банк продолжает активно кредитовать на приобретение жилья на вторичном рынке. В данном сегменте активную динамику показывают кредиты на покупку жилых домов с земельными участками. Более 20% выданных кредитов приходится на покупку домов. Офисы банка есть во всех муниципальных образованиях края, что также способствовало росту кредитного портфеля по итогам 2020 года.

Рассказывая о работе с застройщиками, Юлия Рубцова отметила, что активно развивать партнерский канал в Краснодарском крае банк начал как раз с 2020 года, и в данный момент не было ни одного девелопера, который бы не прошел процедуру аккредитации. Объясняется это, по мнению спикера, очень просто – все застройщики работают в рамках ФЗ №214 с применением эскроу-счетов и по умолчанию вынуждены соблюдать все требования современного законодательства. Никаких критериев сверх этого банк не устанавливает.

Комментируя готовность населения работать с эскроу-счетами, представитель банка заявила, что сейчас большинство людей уже хорошо понимают, о чем идет речь и почему им это выгодно.

Среди планов банка на 2021 год – перейти на полностью дистанционные механизмы заключения сделок и запустить ряд новых продуктов, включая кредитование приобретения паркинга и коммерческой недвижимости для физических лиц.

Татьяна Пичкуренко, главный специалист отдела партнерских продаж филиала Газпромбанка «Южный». Фото: Сергей Мозольков

Просрочка не выросла

Главный специалист отдела партнерских продаж филиала Газпромбанка «Южный» Татьяна Пичкуренко согласилась с тем, что именно продукты с госучастием пользовались в 2020 году наибольшим спросом – прежде всего благодаря низкой ставке. Люди стали рассматривать покупку жилья как способ сохранить сбережения и дополнительно заработать. И даже связанные с пандемией ограничения хотя и сказались на выдачах ипотеки локально, в коротком промежутке, по итогам года отразились на выдачах ипотечных кредитов не так уж сильно. По словам представителя Газпромбанка, начиная с апреля наблюдался стабильный рост.

– Мы делали большой упор на льготную и семейную ипотеки. Большим их преимуществом является и то, что это быстро выдаваемые кредиты с минимальным сроком рассмотрения. Фактически клиент с одобренной ипотекой уже через день-полтора может получить деньги, что немаловажно, учитывая, с какой скоростью растет стоимость квадратного метра жилья, – прокомментировала Татьяна Пичкуренко.

Также немалую долю в портфеле банка занимает выдача ипотеки на покупку домов с земельными участками. Причем нередко речь идет об очень дорогостоящем жилье – например, недвижимости в Сочи.

В 2021 году Газпромбанк планирует вернуть программу «Ипотека по двум документам», которая была прекращена в 2019 году. В ближайшие полтора месяца ее хотят возобновить, поскольку она пользовалась большим спросом у населения – причем при покупке жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Также в первом полугодии 2021 года банк запустит электронную регистрацию сделок, что продиктовано сложившимися реалиями и акцентом на дистанционную работу. Уже в ближайшем будущем ипотечным клиентам можно будет не посещать МФЦ для финальной регистрации сделки – все это будет делать банк.

Не обошли вниманием на круглом столе и вопрос просрочки по ипотечным кредитам. Ведь во время пандемии финансовое положение многих семей в крае ухудшилось, и не все оказались в состоянии обслуживать свои долги.

– Сначала государство ввело ипотечные каникулы, и мы активно предлагали людям такую возможность. Газпромбанк всегда отличался индивидуальным подходом к каждому клиенту, поэтому, конечно же, создал и свои механизмы помощи подобным клиентам – в частности, реструктуризацию ипотечных кредитов. Разумеется, воспользоваться ей может не каждый желающий – необходимо соблюсти ряд условий, подтвердить, что доходы человека действительно упали либо он потерял работу. Также обратиться за реструктуризацией в банк могут люди, у которых резко возросли расходы – например, умер кто-то из близких и нужны средства на похороны. Или кредит оформлен на женщину, а она уходит в декретный отпуск. Кстати, сегодня клиенту необязательно обращаться лично в офис банка, все можно сделать на сайте либо по телефонам горячей линии, – рассказала Татьяна Пичкуренко.

В целом же, по оценке представителей банков, доля просроченной задолженности в 2020 году практически не выросла и колеблется около 1%.

Наталья Карпик, старший ипотечный брокер клиентского отдела DOGMA. Фото предоставлено компанией Dogma

Квартиры покупали заочно

Старший ипотечный брокер клиентского отдела DOGMA Наталья Карпик рассказала о том, как ситуация выглядит со стороны застройщика.

По ее мнению, строительная компания многое сделала для того, чтобы клиенты могли подобрать и приобрести жилье дистанционно. Это и 3D-туры, и рендеры с различными вариантами планировок, и онлайн-трансляции со строительных площадок. Консультация клиентов на всех этапах заключения сделки также может происходить и дистанционно, что сильно облегчает для человека процесс покупки квартиры.

– Взаимодействие банка и клиента может целиком проходить в формате онлайн – начиная от подачи заявки и получения одобрения, заканчивая подписанием кредитного договора с помощью усиленной электронной подписи. Регистрация сделки также проходит дистанционно с помощью сервиса электронной регистрации, – рассказала Наталья Карпик.

Наталья уверена, что на сегодняшний день механизм удаленного заключения ипотечных сделок расширяет возможности клиентов по приобретению недвижимости. Как пример, в 2021 году компания DOGMA первая в ЮФО заключила сделку по военной ипотеке с использованием эскроу-счета и также была оформлена через онлайн-заявку.

– В целом 2020 год показал положительную динамику по увеличению количества ипотечных сделок в нашей компании. Прежде всего это связано с реализацией программы льготного ипотечного кредитования, которая позволила многим клиентам приобрести квартиру в ипотеку по сниженной процентной ставке, – пояснила Наталья Карпик.

Самыми востребованными программами банков в сфере ипотечного кредитования считаю льготную ипотеку «Господдержка-2020» и «Семейную ипотеку». Все жилые комплексы компании DOGMA – как в Краснодаре, так и в других городах – соответствуют условиям данных ипотечных программ.

Все участники мероприятия согласились с тем, что ипотека останется самым востребованным розничным продуктом на рынке. Ставки по-прежнему находятся на «историческом минимуме», а спрос на жилье на юге не ослабевает. Так что все – и банки, и застройщики, и население – заинтересованы в доступности жилищных кредитов.

КОНКРЕТНО

– 809 объектов сейчас возводится в крае в рамках ФЗ №214.

– 72 застройщика строят на Кубани 238 объектов (5 млн кв. метров) с применением механизма эскроу-счетов.

– По схеме эскроу сейчас заключено 173 тысячи договоров долевого участия.

– «Госпрограмма-2020» и льготная «Семейная ипотека» стали самыми востребованными у населения продуктами.

– Всего 1% может достигать ставка для девелоперов, если их жилой комплекс пользуется спросом и люди открывают много эскроу-счетов.