Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 марта 2021: эпидситуация стабилизируется, но положение остаётся напряжённым

Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции постепенно идет на спад. По последним данным, в регионе 124 зараженных. Среди них: четверо детей до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 40,7 тысяч человек.

- Сейчас 63 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2159 человек в крае скончались от коронавируса. Сейчас в регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 717,5.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации в России, обратив внимание, что положение остаётся напряжённым.

Она посоветовала жителям страны по эпидсоображениям не планировать на майские праздники за границу, а провести их на отечественных курортах.

Сочи, Анапа, Геленджик активно готовятся к встрече туристов, с соблюдением всех ковидных ограничений.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что высокий сезон для туристов в Краснодарском крае начнется в мае. К массовому заезду подготовят гостевые трассы, пляжи, места общепита.

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