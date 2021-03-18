«Почему мы выбрали русскую медицину? Потому что это безболезненно»: девочке с «маской Бэтмена» провели новую операцию

Луна. Фото: Кэрол Феннер

На днях самая известная кроха из США Луна Феннер вернулась в Краснодар на новую операцию. После нескольких дней адаптации из-за смены часовых поясов девочку прооперировали.

- Мы очистили от невуса висок и правую щеку. Теперь начнется процесс заживления, - рассказали "КП" - Кубань" в клинике фотодинамической терапии доктора Павла Попова.

К слову, уже через несколько часов Луна отправилась домой.

- Вот вы все спрашиваете, почему Россия? Да потому что моя девочка вот так весела и бодра уже почти сразу после операции. А в других странах, включая Америку, предлагался более травматичный способ лечения.

Напомним, на лечение американки скидывался весь мир. Ее мама развернула целую кампанию в сети, но полностью оплатил лечение девочки россиянин. Он перевел клинике в Краснодаре 60 тысяч долларов и пожелал остаться неизвестным.

Два года назад Кэрол собрала все свои пожитки и решилась лететь через океан в Россию, чтобы избавить дочь от огромного меланоцитарного невуса во все лицо. Тогда доктора в США только пальцем у виска покрутили, назвав такое решение авантюрой с ее стороны. За лечение в Америке они запросили баснословную сумму, Попов решился сделать операцию значительно дешевле и менее травматично для ребенка. Путем фото-динамических процедур.

И пока результат лечения Кэрол Феннер полностью удовлетворяет.

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