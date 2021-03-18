Краснодар - Динамо 18 марта 2021: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Один из центральных матчей 23 тура пройдет на стадионе «Краснодар». Здесь «быки» примут столичное «Динамо». Игра пройдет 18 марта 2021 и начнется в 19:00.

После 22 туров «Динамо» идет на восьмой позиции в чемпионате России, «Краснодар» – на девятой. Команды набрали по 36 и 34 очка соответственно.

Фото: пресс-служба ФК Динамо

В последнем туре «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2). Это первое поражение для команды Роберта Шварца после зимней паузы. Ранее бело-голубые переиграли «Спартак», «Ахмат» и «Тамбов».

У «Краснодара» ситуация получилась обратной. В последнем туре команда Мурада Мусаева переиграла «Тамбов» (4:0). Это первая победа для «быков» в Новом году. Перед этим они потерпели четыре поражения в пяти встречах. Еще один поединок завершился вничью.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар – Динамо 18 марта 2021

Статистика личных встреч Краснодар – Динамо насчитывает всего 17 матчей. «Быки» одержали шесть побед, бело-голубые – пять. Еще шесть встреч завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар – Динамо 18 марта

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 1,93 , ничья идет за 3,79, успех «Динамо» – за 3,79. Из-за травм команда Мурада Мусаева не может рассчитывать на Сергея Петрова, Кристина Рамиреса и Дмитрия Стоцкого.

Прогноз на матч 23 тура Краснодар – Динамо: победа «Краснодара»

Стартовые составы на игру Сочи – Динамо огласят примерно за полтора часа до начала матча.

Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Краснодар – Динамо 18 марта 2021?

Игра начнется в 18:55 по московскому времени 18 vfhnf. Ее покажут на канале Матч Премьер.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.