Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 марта 2021: в регионе сняли большинство ограничений из-за COVID-19

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 19 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции постепенно идет на спад. По последним данным, в регионе 126 зараженных. Среди них: один ребенок. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 40,8 тысяч человек.

- Сейчас 65 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2171 человек в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 719,7.

Губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление об изменении правил режима повышенной готовности в регионе.

В числе других есть и долгожданная новость для отдыхать в ТРЦ. С 22 марта открываются кафе и рестораны, расположенные в торгов-развлекательных комплексах. Но разрешение на работу получат только те заведения, где есть отдельный зал обслуживания для гостей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае с 5 апреля снимают запрет на проведение массовых деловых мероприятий. Но они будут разрешены только при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Число зрителей остается фиксированным в театрах, кинозалах, клубах, дельфинариях и на стадионах должно быть заполнено не более половины посадочных мест.

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