Видео: скриншот видео пресс-службы СК РФ

На Кубани задержали экстремистов, которые избивали людей и снимали это на камеру. Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей 19 и 20 лет. Они подозреваются в создании экстремистского сообщества.

Помимо двух организаторов, в группу входили еще 12 человек в возрасте от 16 до 30 лет. Сообщество появилось еще в 2018 году. Его создал житель Геленджика, который придерживался правоэкстремистских идей.

- Он создал организацию, которая совершала преступления в отношении людей, которые вели асоциальный образ жизни и не имели постоянно места проживания. Также они возбуждали ненависть и вражду по национальному признаку, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по краю по региону.

Участники группы готовились к преступлениям. Они занимались рукопашным боем, отрабатывали навыки владения холодным и огнестрельным оружием.

- С ноября 2019 года по декабрь 2020-го они нападали на граждан по мотивам национальной ненависти и отношению к социальной группе. Они избавили их, снимали происходящее на телефон и выкладывали в Интернет, – добавили в ведомстве.

Также подозреваемые наносили на здания города-курорта изображения с националистической символикой. Следователи уже провели обыски в домах подозреваемых, где были найдены символика, ножи, кастеты и литература. Сейчас она отправлена на исследования. Также правоохранители изъяли носители информации, телефоны и предметы подозреваемых. Пока известно о пяти задержанных. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для фигурантов уголовного дела.

Следственные действия продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.