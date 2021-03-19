Психолог: Школьница, которая пожаловалась на шесть лет сексуального рабства, могла нафантазировать

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Семья, в которой воспитывалась 13-летняя Маша (имя изменено – авт.), распалась шесть лет назад. Мама осталась со старшей дочкой, а тогда еще семилетнюю Машу, отец забрал с собой. Они живут в небольшом кубанском городе.

На днях школьница пришла в класс с синяками. Это заметила учительница и не стала молчать, она заявила в полицию. А в ходе проверки девочка рассказала, что все годы, которые живет с папой, подвергается домогательствам. Но у специалистов закрались сомнения на этот счет.

Психолог говорит, что девочка в стрессовой ситуации может закрыться и не рассказать достоверной информации. Экспертам придется сложно. Но в этом случае, не исключено, что ребенок мог нафантазировать, и такое бывает.

- Здесь могло быть некомпетентное общение с ребенком. Девочка могла не раскрыться перед учителем или полицейским. Или, наоборот, наговорить лишнего, обмануть от обиды. Если подросток не доверят – он может сказать все, что угодно, со страху наговорить глупости. А в дальнейшем взрослые просто неправильно оценили и неправильно интерпретировали. Подростки сейчас много сидят в компьютерах и знают, как постоять за себя. Может быть так, что школьница начиталась юридических статей или наслушалась сверстников, и оговорила отца. Здесь нужно поработать с ребенком грамотному психологу, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» краснодарский психолог Юнна Синицына.

Сейчас следователи продолжают проводить проверку. Назначены экспертизы, по результатам которых можно будет сделать какие-то конкретные достоверные выводы. А также понять, действительно ли ребенок жил в сексуальном рабстве или это были просто подростковые выдумки.

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