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Спорт19 марта 2021 12:05

По стопам Хабиба: чемпион мира по боевому единоборству бросил все ради ММА

Он уже выиграл первенство Южного федерального округа
Дмитрий РАЗУМЕЦ
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Иван Лисогорову всего 16 лет. За его плечами победы на крупных российских и международных стартах по боевым единоборствам.

Парень начинал карьеру в вольной борьбе, потом перешел в грепплинг - боевое единоборство.

Спустя год он победил на первенстве города. Затем был лучшим в Краснодарском крае. Следом стал сильнейшим в России, а затем и в мире. На турнире в Баку в 2019 году Ивану не было равных в весовой категории до 66 килограммов.

Фото героя публикации

Перед турниром в Азербайджане он занимался по 11-12 раз в неделю. Бешеные физические нагрузки организм переносил незаметно. Но спустя год, в 2020-м, Иван неожиданно ушел из грепплинга. Решение было тяжелым. И ушел в ММА – самые популярные бои в мире. За ними следят миллиарды людей на планете, а гонорары спортсменов исчисляются сотнями миллионов долларов.

Самый известный боец ММА в России – Хабиб Нурмагомедов. Недавно он завершил карьеру, так и оставшись непобежденным. У него 29 побед в 29 поединках. Лисогорова уже сравнивают с легендой. Все дело в стиле. Как и Хабиб, Иван делает ставку на борьбу.

- В плане борьбы, стиля, конечно, есть схожесть. У меня борьба построена на бросках и контроле соперника. Чтобы я кинул его и добавил, выходил на болевых приемах. Не скажу, что часто сравнивают с Хабибом, но примеры иногда приводят, – говорит Лисогоров.

- Основное сравнение с Хабибом – это борцовская техника и полное доминирование над соперником. Хотя я бы не сравнивал их. Ване еще нужно работать и работать, чтобы даже немного приблизиться к Хабибу, – говорит Сергей Линченко, тренер Ивана.

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Иван занимается ММА всего четыре месяца. За это время он уже выиграл три турнира. Последним стартом Лисогорова стало первенство Южного федерального округа в весовой категории до 70,3 килограммов.

- После грепплинга было сложно перестроиться на ММА. Потому что это не только борьба. Это еще и ударная техника, и не только. Но мне помог тренер и его товарищ. Они занимались вместе со мной, – говорит Иван.

- Я не скажу, что переход дался тяжело. У него была борцовская база. Это огромный фундамент для смешанных единоборств. Это большая польза, так скажем, – говорит Линченко.

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На первенстве ЮФО в Астрахани Иван выиграл все три боя. Только самым сложным получился не финальный, а первый поединок.

- Это схватка, перед которой еще остается мандраж. Надо хорошо размяться, чтобы отлично выступить. Но и соперник оказался физически сильным. Хорошо, что я справился с ним в первом же раунде, – говорит Иван.

- Я понял, что Ваня выиграет финал, когда дело дошло до борьбы. Сразу были попытки выйти на болевой и удушающий приемы. Но соперник оказался гибким. Он отстоял первый раунд. В перерыве мы решили не менять тактику и во втором раунде довели дело до победы, проведя болевой на руку, – добавляет Линченко.

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Сейчас Иван получил небольшой отдых. Он стал единственным представителем Краснодарского края, который завоевал золото на турнире в Астрахани. После небольшой паузы Лисогоров возобновил тренировку. Уже ы конце апреля его ждет первенство России.