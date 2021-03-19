Ради победы уменьшила талию на 7 сантиметров: 20-летняя модель из Новороссийска борется за корону «Мисс Европа 2021»

Фото: instagram.com/Vera2632/

Эту голубоглазую модель зовут Вера Кинщак. Она родом из Новороссийска. По подиуму девушка вышагивает уже больше 5 лет. Да и на сцене соревноваться с очаровательными соперницами ей не привыкать.

Она 9 (!) раз участвовала в конкурсах красоты. И вот готовится к юбилейному - десятому. Белокурая красавица, от чьих длинных ног и осиной талии, невозможно оторвать взгляд, представит Россию на международном конкурсе «Мисс Европа 2021».

Фото: instagram.com/Vera2632/

Это состязание пройдет 1 апреля в Бейруте — столице Ливана. В нем примут участие 24 девушки из разных стран континента. Ставку организаторы делают на естественную красоту участниц. И в этом плане Веру можно уже считать победительницей. Ее природа наградила шикарными внешними данными - пухлые губы, точеный нос и выразительные глаза. Сама девушка также признается - она против хирургических вмешательств. Но все-таки ради победы модель решила себя подрихтовать.

Фото: instagram.com/Vera2632/

- Когда я участвовала в конкурсе «Мисс Останкино», то решила максимально подготовиться. Ради победы я уменьшила талию на 7,5 сантиметров, - делится своими успехами с «Комсомольской правдой» - Кубань» Вера Кинщак. - Я уменьшила порции, стала контролировать питание - словом, ела часто, но мало. За пару недель до конкурса села на жесткую диету. 4 дня ела только творог, 3 дня - гречку и 3 дня — фрукты и овощи. Никто, конечно, не отменял тренировки. А довести живот до идеала помог «вакуум» (упражнение для развития внутренних мышц пресса и улучшения техники дыхания - Авт.).

Фото: instagram.com/Vera2632/

Результат Веры поражает - в день финала ее талия стала 61 сантиметр. Это покорило судей - она получила титул «Мисс Бикини» и путевку на международный конкурс.

- После Нового года я немного набрала, талия увеличилась, но к 1 апреля буду снова в форме - в этом можете не сомневаться, сила воли у меня большая, - добавляет Вера. - Очень хочется достойно выступить на конкурсе, на международном уровне я никогда не была. Я планируются выложится по полной. Сейчас репетирую модельную походку. А также подтягиваю английский язык.

Фото: instagram.com/Vera2632/

Кстати, помимо подготовки к состязанию девушка успевает еще и учебой заниматься. Она мечтает связать свою жизнь с телеиндустрией. А конкурсы красоты и участие во всевозможных проектах — двери в эту сферу.

Фото: instagram.com/Vera2632/

- Сейчас я учусь в Москве на втором курсе факультета тележурналистики. Помимо этого снимаюсь в рекламах и клипах, - рассказывает о своей жизни Вера. - Приезжая в Новороссийск, тоже работаю. Я - педагог в школе моделей, учу девочек ходить по подиуму.

НА ЗАМЕТКУ

Веру Кинщак можно поддержать в онлайн-голосовании, которое уже стартовало. Та, что наберет наибольшее количество голосов, автоматически получит привилегию и будет в топ-5 конкурса.