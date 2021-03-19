Узнали, какой будет погода в Краснодарском крае на неделе с 22 по 28 марта 2021: морозы возвращаются на Кубань Фото: Мария ЛЕНЦ

Этот год жители Краснодарского края запомнят надолго. После аномальной жары во время январских каникул на Кубань обрушились снегопады и морозы. Температура воздуха опускалась до минус 15-20 градусов. Космические значения для жителей юга.

Больше всего страдали этой зимой метеозависимые люди. В январе-феврале перепады температур за сутки составляли 30 градусов. У жителей болела голова и появлялась слабость. Морозы отступили только в начале марта, но ненадолго.

- На следующей неделе ожидаем осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиления порывов ветра до 12-14 м/с, ближе к середине недели – до 15-20 м/с. – говорит «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. – Также ухудшится видимость на дорогах. Из-за тумана она составит 100-500 метров в понедельник.

В ночь с 22 на 23 марта температура воздуха упадет до минус пяти градусов, а уже днем повысится до плюс 15-18. Тяжелее всего придется метеозависимым людям. Температурные качели возвращаются на Кубань. За сутки перепады будут доходить до 20 градусов.

- Ожидаем небольшое похолодание к пятнице. Температура воздуха ночью опустится до минус одного – плюс четырех градусов, – добавляет Попова.

Максимальная температура воздуха в следующую пятницу, 26 марта, составит девять градусов тепла. Это одно из самых низких значений в регионе в марте.

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